השר יצחק וסרלאוף טען בישיבת ממשלה, כי חיזבאללה גייס ערבי ישראל שיקנו דירות בקרית שמונה, בכדי להשתלט על העיר מבפנים

השר יצחק וסרלאוף טען היום (ראשון) בישיבת הממשלה, כי ארגון הטרור חיזבאללה פעל באמצעות ערבים ישראלים לרכישת דירות בקרית שמונה בתקופת המלחמה – בניסיון להשתלט על העיר מבפנים, כך דיווח עמית סגל.

ביום שישי האחרון, צה"ל פרסם כי הוא פתח בגל תקיפות בדרום לבנון. בין היתר הותקף מתחם אימונים של כוח רדואן, ומבנים צבאיים ששימשו לאחסון אמל״ח של חיזבאללה. מדובר במחנות בהם התאמנו המחבלים לקראת חדירה ליישובי הצפון. לפני שבוע בדיוק, צה"ל תקף מחנה אימונים נוסף.

בהודעת צה"ל נמסר כי "הותקף מתחם הכשרות ואימונים ששימש את יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור לקיום אימונים והכשרות של מחבלי הארגון, ועבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".

עוד נטען כי כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.