השר יצחק וסרלאוף טען היום (ראשון) בישיבת הממשלה, כי ארגון הטרור חיזבאללה פעל באמצעות ערבים ישראלים לרכישת דירות בקרית שמונה בתקופת המלחמה – בניסיון להשתלט על העיר מבפנים, כך דיווח עמית סגל.
ביום שישי האחרון, צה"ל פרסם כי הוא פתח בגל תקיפות בדרום לבנון. בין היתר הותקף מתחם אימונים של כוח רדואן, ומבנים צבאיים ששימשו לאחסון אמל״ח של חיזבאללה. מדובר במחנות בהם התאמנו המחבלים לקראת חדירה ליישובי הצפון. לפני שבוע בדיוק, צה"ל תקף מחנה אימונים נוסף.
בהודעת צה"ל נמסר כי "הותקף מתחם הכשרות ואימונים ששימש את יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור לקיום אימונים והכשרות של מחבלי הארגון, ועבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".
עוד נטען כי כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
ליבנת
מה יש לחשוף מה לא ידעתם שזה מה שקורא בשטח12:32 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צפי
לחיזבאללה אכפת מקרית שמונה יותר מהממשלה13:19 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
T
אם ערביי ישראל היו קונים את הדירות פח בקריית שמונה העיר רק הייתה משתדרגת דמוגרפית כי בתת רמה שישי שם היום זה רק משהו שיש לשאוף לעלות ממנו תושבי אום...
אם ערביי ישראל היו קונים את הדירות פח בקריית שמונה העיר רק הייתה משתדרגת דמוגרפית כי בתת רמה שישי שם היום זה רק משהו שיש לשאוף לעלות ממנו תושבי אום אל פאחם ברמה הרבה יותר גבוהה מתושבי ק"ש הנוכחייםהמשך 13:15 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צפי
לחיזבאללה אכפת מקרית שמונה יותר מהממשלה13:19 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
T
אם ערביי ישראל היו קונים את הדירות פח בקריית שמונה העיר רק הייתה משתדרגת דמוגרפית כי בתת רמה שישי שם היום זה רק משהו שיש לשאוף לעלות ממנו תושבי אום...
אם ערביי ישראל היו קונים את הדירות פח בקריית שמונה העיר רק הייתה משתדרגת דמוגרפית כי בתת רמה שישי שם היום זה רק משהו שיש לשאוף לעלות ממנו תושבי אום אל פאחם ברמה הרבה יותר גבוהה מתושבי ק"ש הנוכחייםהמשך 13:15 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ליבנת
מה יש לחשוף מה לא ידעתם שזה מה שקורא בשטח12:32 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר