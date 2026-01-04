בשנים האחרונות, ובעיקר על רקע חוסר הוודאות הכלכלית והעומס היומיומי, יותר ויותר משפחות ואנשים עובדים מחפשים השקעה בנדל״ן שתהיה יציבה, ברורה ובעיקר – כזו שאפשר להחזיק לאורך זמן מבלי להרגיש שהנכס “מנהל אותם”.

החיפוש כבר לא מתמקד רק בתשואה על הנייר, אלא בשילוב שבין מיקום חזק, מוצר מגורים מבוקש וניהול שמוריד מהמשקיע את העיסוק היומיומי. לא עוד “עוד פרויקט על הראש”, אלא נכס שנשען על ביקוש קבוע ועל תכנון שמאפשר שקט נפשי.

הכירו את JOY LIVING: הבית החדש של הצעירים בכפר סבא

מתחם JOY LIVING הוא פרויקט פורץ דרך הממוקם בלב העיר כפר סבא. המתחם כולל חמישה בניינים מודרניים בני 9 קומות, ובהם 369 דירות מעוצבות בתכנון קפדני. הקונספט מבוסס על מודל ה-CO-LIVING המצליח בעולם, המציע חוויית מגורים שלמה הכוללת שטחים משותפים ללמידה, עבודה, פנאי וספורט.

החברה היזמית, קבוצת ברדוגו, היא גם חברת הביצוע של הפרויקט, כך שההקמה מתבצעת בסטנדרט אחיד ובליווי ישיר לכל אורך הדרך. עם סיום הבנייה, החברה תמשיך ללוות את הפרויקט גם כחברת הניהול, ותהיה אמונה על התפעול השוטף של המתחם והשטחים המשותפים – בהתאם להסכמים המחייבים ולהוראות הדין.

הבנייה החלה, והפרויקט מצוי בשלבי הקמה.