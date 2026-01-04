החיפוש כבר לא מתמקד רק בתשואה על הנייר, אלא בשילוב שבין מיקום חזק, מוצר מגורים מבוקש וניהול שמוריד מהמשקיע את העיסוק היומיומי. לא עוד “עוד פרויקט על הראש”, אלא נכס שנשען על ביקוש קבוע ועל תכנון שמאפשר שקט נפשי.
הכירו את JOY LIVING: הבית החדש של הצעירים בכפר סבא
מתחם JOY LIVING הוא פרויקט פורץ דרך הממוקם בלב העיר כפר סבא. המתחם כולל חמישה בניינים מודרניים בני 9 קומות, ובהם 369 דירות מעוצבות בתכנון קפדני. הקונספט מבוסס על מודל ה-CO-LIVING המצליח בעולם, המציע חוויית מגורים שלמה הכוללת שטחים משותפים ללמידה, עבודה, פנאי וספורט.
החברה היזמית, קבוצת ברדוגו, היא גם חברת הביצוע של הפרויקט, כך שההקמה מתבצעת בסטנדרט אחיד ובליווי ישיר לכל אורך הדרך. עם סיום הבנייה, החברה תמשיך ללוות את הפרויקט גם כחברת הניהול, ותהיה אמונה על התפעול השוטף של המתחם והשטחים המשותפים – בהתאם להסכמים המחייבים ולהוראות הדין.
הבנייה החלה, והפרויקט מצוי בשלבי הקמה.
כאשר בוחנים השקעה בנדל״ן, השאלה המרכזית אינה רק איפה קונים – אלא למי מיועד הנכס ועד כמה הביקוש אליו יציב לאורך זמן.
בדירות לסטודנטים ולצעירים מתקיים היגיון פשוט:
- מדובר בקהל שמחפש דירות פונקציונליות, נוחות ונגישות גבוהה לתחבורה, שירותים ומוקדי בילוי
- הביקוש מתחדש באופן עקבי סביב שנות לימוד, מעברים בין מסגרות ותקופות קבועות בשנה
ב־ JOY LIVING מוצעות דירות סטודיו לצד דירות 2, 3 חדרי שינה, המאפשרות התאמה למגוון קהלים בתוך עולם הסטודנטים והצעירים.
למה להשקיע דווקא כאן?
- ביקוש אדיר והיצע נמוך: מחקרים מראים כי באזור השרון קיים מחסור של מאות מיטות במעונות סטודנטים. בעשור האחרון נבנו בכפר סבא רק כ-3% של דירות קטנות (1-2 חדרים), מה שמבטיח ביקוש גבוה ויציב לנכס שלכם.
- מיקום ונגישות ללא תחרות: המתחם נמצא במרחק הליכה מתחנת הרכבת, מהתחנה המרכזית ומהמטרו העתידי, ובסמוך לצירי תנועה מרכזיים כמו כביש. הקרבה לקניון ערים ולמרכזי הבילוי הופכת אותו לאטרקטיבי במיוחד לצעירים.
- ניהול מלא – שקט למשקיע: קבוצת ברדוגו, היזמית והמבצעת של הפרויקט, תמשיך ללוות אותו כחברת הניהול. המשמעות עבורכם היא שאין צורך להתעסק עם גביית תשלומים או תיקונים – הכל מטופל תחת קורת גג אחת.
- ביטחון כלכלי: הפרויקט מציע ערבות בנקאית מהשקל הראשון ופטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה.
הטבה מיוחדת לקוראי "סרוגים": חבילת השקה ל-20 הרוכשים הראשונים
כדי לאפשר לכם להיכנס להשקעה בראש שקט, מוצעת כעת חבילת הטבות בלעדית:
- שכירות מובטחת לשנה הראשונה.
- פטור מלא מהצמדה למדד
- ערבות בנקאית מהשקל הראשון
- ריהוט מלא ומוצרי חשמל לדירה – הנכס מוכן להשכרה מהיום הראשון.
- ליווי אישי של יועץ משכנתאות.
מחיר הדירות החל מ-1,890,000 ₪, עם הון עצמי נדרש של החל מ-400,000 ₪ בלבד
אל תשאלו "איפה קונים" – תשאלו "למי משכירים". בואו להבטיח את העתיד הכלכלי של המשפחה עם נכס מניב בלב אזור הביקוש.
