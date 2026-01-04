מפלגת ישראל ביתנו פנתה היום ליועמ"שית גלי בהרב מיארה, בדרישה להוציא את נתניהו לנבצרות: "היא בעיה קריטית, אקוטית ודחופה"

מפלגת ישראל ביתנו פנתה הבוקר (ראשון) ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בדרישה להורות על נבצרות ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך דווח ירון אברהם בחדשות 12.

חבר הכנסת עודד פורר כתב ליועמ"שית: "באותו מכתב חנינה מודה הנאשם בפלילים, בפה מלא, כי הוא אינו יכול עוד לגייס את כל כוחו ומרצו בכדי להקדיש את כל כולו לטובת האינטרסים הציבוריים כבדי המשקל של מדינת ישראל וכמתחייב מאדם המכהן בתפקיד ראש הממשלה.

לפנינו מקרה חסר תקדים, בו נאשם, המכהן בו זמנית בעת ניהול משפטו הפלילי גם בתפקיד הרם ביותר במדינה, מודיע במפורש כי אינו יכול עוד לבצע את שתי המטלות יחדיו".

בנוסף הוסיפו במפלגה כי הם מתנגדים נחרצות למתן חנינה לנתניהו: "הנבצרות הזמנית תאפשר לנאשם לסיים עד תום את שלב חקירתו הנגדית, ללא ההפרעות הנובעות מאילוצי התפקיד התובעני של ראש ממשלה, במיוחד לנוכח הצהרת הנאשם, לפיה זהו האינטרס האישי שלו, היות והוא בטוח כי משפטו יסתיים בזיכוי מלא".

חוסר יכולתו של נתניהו למלא את תפקיד ראש הממשלה כעת, היא בעיה קריטית, אקוטית ודחופה ביותר, כאשר בכל יום נוסף בו הוא לא מסוגל למלא את התפקיד הנזק לאינטרס הציבורי עצום ואולי אף בלתי הפיך".

לסיום נכתב: "במצב יוצא הדופן שנוצר ובנסיבות החריגות, ולנוכח הודאתו המפורשת של נתניהו כי הוא אינו יכול עוד לשמש בתפקידו הציבורי במקביל להיותו נאשם בפלילים, אין עוד מנוס מקביעת נבצרות זמנית לאלתר של ראש הממשלה מלמלא את תפקידו עד אשר תסתיים חקירתו הנגדית במשפטו הפלילי".