מפלגת ישראל ביתנו פנתה הבוקר (ראשון) ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בדרישה להורות על נבצרות ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך דווח ירון אברהם בחדשות 12.
חבר הכנסת עודד פורר כתב ליועמ"שית: "באותו מכתב חנינה מודה הנאשם בפלילים, בפה מלא, כי הוא אינו יכול עוד לגייס את כל כוחו ומרצו בכדי להקדיש את כל כולו לטובת האינטרסים הציבוריים כבדי המשקל של מדינת ישראל וכמתחייב מאדם המכהן בתפקיד ראש הממשלה.
לפנינו מקרה חסר תקדים, בו נאשם, המכהן בו זמנית בעת ניהול משפטו הפלילי גם בתפקיד הרם ביותר במדינה, מודיע במפורש כי אינו יכול עוד לבצע את שתי המטלות יחדיו".
לסיום נכתב: "במצב יוצא הדופן שנוצר ובנסיבות החריגות, ולנוכח הודאתו המפורשת של נתניהו כי הוא אינו יכול עוד לשמש בתפקידו הציבורי במקביל להיותו נאשם בפלילים, אין עוד מנוס מקביעת נבצרות זמנית לאלתר של ראש הממשלה מלמלא את תפקידו עד אשר תסתיים חקירתו הנגדית במשפטו הפלילי".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
א
ליברמן, דיקטטור מאפיונר ושקרן פתולוגי שהישגי העל של נתניהו מטריפים אותוי!מתכוון לנתניהו שהציל את המדינה מטבח וממלחמה שהמחנה שלו הביא על המדינה בהישגי על כשריסק את הציר השיעי - את...
ליברמן, דיקטטור מאפיונר ושקרן פתולוגי שהישגי העל של נתניהו מטריפים אותוי!מתכוון לנתניהו שהציל את המדינה מטבח וממלחמה שהמחנה שלו הביא על המדינה בהישגי על כשריסק את הציר השיעי - את הגראין האיראני ויכולותיה ההגנתיות של איראן, את חמאס, את חיזבאללה, את אסד וסוריה ואת החותים, וממשיך לס עד ל ס ו פ ם!המשך 11:51 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
ליברמן, הדיקטטור השקרן הפתולוגי - מתכוון למשפט התפור של נתניהו שהתרסק עם ה"שוחד" שהשופטים ביטלו עוד בתחילתו?? ועכשיו המשטרה תופרת תיק גם לחבקין, החוקר הבכיר ביותר של המשטרה...
ליברמן, הדיקטטור השקרן הפתולוגי - מתכוון למשפט התפור של נתניהו שהתרסק עם ה"שוחד" שהשופטים ביטלו עוד בתחילתו?? ועכשיו המשטרה תופרת תיק גם לחבקין, החוקר הבכיר ביותר של המשטרה במשפט, כי הוא ניסה להתנגד לשחיתות המשטרה במשפט והעיד עכשיו במשפט ואמר שהמשטרה ביצעה עבירות פליליות בכל התיקים והפעילה עליו לחצים לביצוע פעולות פסולות!!המשך 11:50 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
ליברמן, דיקטטור מאפיונר שהקים עם בנט את ממשלתם עם האחים המוסלמים, מממני חמאס, ואיתם הרסו לחלוטין את ביטחון המדינה מול כל אויביה - מול איראן, חמאס , חיזבאללה ואבו מאזן,...
ליברמן, דיקטטור מאפיונר שהקים עם בנט את ממשלתם עם האחים המוסלמים, מממני חמאס, ואיתם הרסו לחלוטין את ביטחון המדינה מול כל אויביה - מול איראן, חמאס , חיזבאללה ואבו מאזן, ומתכוונים להקים איתם ועם המשותפת את ממשלתם הבאה, כולל לפיד הפוסט ציוני וגולן האוטואנטישמי!המשך 11:47 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
ישראל ביתנו תחתך בגדול עקב הקמתה של תנועה רוסית ציונית...
ישראל ביתנו תחתך בגדול עקב הקמתה של תנועה רוסית ציונית ולאומית ופטריוטיתהמשך 12:02 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
ליברמן, דיקטטור מאפיונר ושקרן פתולוגי שהישגי העל של נתניהו מטריפים אותוי!מתכוון לנתניהו שהציל את המדינה מטבח וממלחמה שהמחנה שלו הביא על המדינה בהישגי על כשריסק את הציר השיעי - את...
ליברמן, דיקטטור מאפיונר ושקרן פתולוגי שהישגי העל של נתניהו מטריפים אותוי!מתכוון לנתניהו שהציל את המדינה מטבח וממלחמה שהמחנה שלו הביא על המדינה בהישגי על כשריסק את הציר השיעי - את הגראין האיראני ויכולותיה ההגנתיות של איראן, את חמאס, את חיזבאללה, את אסד וסוריה ואת החותים, וממשיך לס עד ל ס ו פ ם!המשך 11:51 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
ליברמן, הדיקטטור השקרן הפתולוגי - מתכוון למשפט התפור של נתניהו שהתרסק עם ה"שוחד" שהשופטים ביטלו עוד בתחילתו?? ועכשיו המשטרה תופרת תיק גם לחבקין, החוקר הבכיר ביותר של המשטרה...
ליברמן, הדיקטטור השקרן הפתולוגי - מתכוון למשפט התפור של נתניהו שהתרסק עם ה"שוחד" שהשופטים ביטלו עוד בתחילתו?? ועכשיו המשטרה תופרת תיק גם לחבקין, החוקר הבכיר ביותר של המשטרה במשפט, כי הוא ניסה להתנגד לשחיתות המשטרה במשפט והעיד עכשיו במשפט ואמר שהמשטרה ביצעה עבירות פליליות בכל התיקים והפעילה עליו לחצים לביצוע פעולות פסולות!!המשך 11:50 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
ליברמן, דיקטטור מאפיונר שהקים עם בנט את ממשלתם עם האחים המוסלמים, מממני חמאס, ואיתם הרסו לחלוטין את ביטחון המדינה מול כל אויביה - מול איראן, חמאס , חיזבאללה ואבו מאזן,...
ליברמן, דיקטטור מאפיונר שהקים עם בנט את ממשלתם עם האחים המוסלמים, מממני חמאס, ואיתם הרסו לחלוטין את ביטחון המדינה מול כל אויביה - מול איראן, חמאס , חיזבאללה ואבו מאזן, ומתכוונים להקים איתם ועם המשותפת את ממשלתם הבאה, כולל לפיד הפוסט ציוני וגולן האוטואנטישמי!המשך 11:47 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר