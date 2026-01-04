אחרי חידוש היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבוליביה, הממשלה אישרה את מינויו של שגריר ישראל המיועד בפרו, גלי דגן, לכה גם כשגריר לא תושב לבוליביה. דגן יכהן עד לפתיחת שגרירות קבועה במדינה

חודש אחרי חידוש היחסים: הממשלה אישרה היום (ראשון) פה אחד את הצעתו של שר החוץ גדעון סער למינויו של שגריר ישראל המיועד בפרו, גלי דגן, לכהן גם כשגריר לא תושב לבוליביה. המינוי יהיה בתוקף עד לפתיחת שגרירות קבועה בבוליביה, כשאז ימונה גם שגריר קבוע למדינה.

אישור המינוי בממשלה מגיע בעקבות החלטת ועדת השרים למינויים בשירות החוץ, שאישר בשבוע שעבר את מינויו של דגן – אשר כיהן בעבר כשגריר ישראל לקולומביה.

כזכור, באוקטובר 2023 ממשלת בוליביה הודיעה על ניתוק הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל, זאת בעקבות המלחמה נגד חמאס ברצועת עזה. בדצמבר האחרון, אחרי בחירתו של הנשיא החדש רודריגו פז, הוחלט על חידוש היחסים עם ישראל – כששר החוץ של בוליביה פרננדו ארמאיו נפגש בוושינגטון עם עמיתו הישראלי גדעון סער וסיכם על המהלך, לצד ביטול הצורך של ישראלים בוויזה כדי להיכנס למדינה.

היחסים הדיפלומטיים של ישראל ובוליביה כוננו במקור בשנת 1950, אך לאורך השנים נרשמו ניתוקים רבים בקשרים בין המדינות עקב המלחמות והמבצעים הצבאיים של ישראל. בשנת 2008 שגריר ישראל בבוליביה שלמה כהן גורש מהמדינה במחאה על התקיפות של צה"ל בעזה במבצע עופרת יצוקה ומאז היחסים הדיפלומטיים נותקו למשך 11 שנה.

רק בשנת 2019 שרת החוץ של בוליביה הודיעה כי ארצה תחדש את היחסים עם ישראל וכן עם ארה"ב – כשלדבריה, ההחלטה על חידוש היחסים נועדה לסייע לתיירות המקומית בשתי המדינות. ההחלטה התקבלה בעקבות התפטרותו של נשיא המדינה דאז אבו מורלס, שהחליט על ניתוק הקשרים במקור.