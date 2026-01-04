יום אחרי שנלכד על ידי כוחות ארה"ב, נשיא ונצואלה המודח ניקולס מדורו הגיע הלילה לניו יורק, כשהוא תועד מובל באזיקים לתוך מטה מנהל אכיפת הסמים – ובהמשך הועבר לבית המעצר

יום אחרי מעצרו הדרמטי בידי כוחות אמריקניים בקראקס, נשיא ונצואלה המודח ניקולס מדורו נחת הלילה (ראשון) בניו יורק והובא יחד עם אשתו לקליטה בבית המעצר. בתיעוד שפורסם בהמשך על ידי הבית הלבן נראה מדורו כשהוא יורד מהמטוס ומובל באזיקים על ידי כוחות הביטחון.

בסרטון מדורו נראה כשהוא אזוק ולבוש בחולצה שחורה וכובע, מובל על ידי גורמי האכיפה דרך מסדרות מתקן המעצר. שטיח כחול הראה כי מדובר במטה של מנהל אכיפת הסמים של ניו יורק (DEA NYD). בשלב מסויים מדורו ניסה לדבר באנגלית: "לילה טוב, שנה טובה" – אך מיד לאחר מכן עבר לשאול בספרדית: "זה לילה טוב, לא?".

בהמשך דווח כי נלקחו ממדורו טביעות אצבע, ולאחר מכן הוא הועבר במסוק לבית המשפט במנהטן לצורך פרוצדורות משפטיות. בתום ההליך, מדורו ואשתו הועברו לבית המעצר המטרופוליטני בברוקלין – בו מוחזקים עצורים בעלי פרופיל גבוה, ביניהם: לואיג'י מנג'יוני, החשוד ברצח מנכ"ל חברת הביטוח "United Healthcare"; הראפר שון "דידי" קומבס שהורשע בעבירות של שידול לזנות, וסם בנקמן פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX.

ממדאני תוקף: "הפרה של החוק הבינלאומי"

בעוד שבבית הלבן חגגו את מעצרו של מדורו, מי שפחות התלהב מהאירוע הדרמטי הוא ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני, שהודיע כי שוחח עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הנושא והביע מחאה על היחס כלפי הרודן. "עודכנתי על תפיסתו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו ואשתו בידי צבא ארה"ב, ועל התכנון להעבירם למעצר פדרלי כאן בעיר ניו יורק" אמר. "תקיפה חד-צדדית של אומה ריבונית היא מעשה מלחמה והפרה של החוק הפדרלי והחוק הבינלאומי".

לטענתו, "החתירה הגלויה הזו לשינוי משטר משפיעה לא רק על מי שנמצא בחו"ל, אלא גם משפיעה באופן ישיר על תושבי ניו יורק, כולל עשרות אלפי אזרחים וונצואלנים שקוראים לעיר הזו בית. המוקד שלי הוא ביטחונם, כמו ביטחונם של כל שאר תושבי ניו יורק. הממשל שלי ימשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות ולהוציא הנחיות רלוונטיות".