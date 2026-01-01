תושבים בשומרון דיווחו על פינוי שבוצע לפנות בוקר (בלילה בין רביעי לחמישי) בגבעת "שירת ציון" שבשומרון. ברקע ההרס: מאבק של הכפר הערבי קדום בהתיישבות היהודית במקום

כוחות צבא ומשטרה הרסו גבעה בשומרון: בשעת לילה מאוחרת אמש (בין רביעי לחמישי), הופתעו התושבים למראה שיירה גדולה של כוחות משטרה וצבא, מלווים במחפרון אזרחי המיועד להריסת בתים.

בדיעבד התברר כי הכוחות הגיעו על מנת לאבטח הריסת מבנה יחיד בגבעת "שירת ציון", נקודת התיישבות יהודית הסמוכה ליישוב שבי שומרון שעלתה לשטח לפני מספר חודשים. ההרס מגיע ברקע מאבק ארוך ואלים של תושבי הכפרים הערביים הסמוכים כנגד ההתיישבות ב"שירת ציון". ולאחר שרק לפני שבוע תקפו מחבלים ערבים מהכפר קדום את הגבעה ואף הרסו מבנה בגבעה.

תושבי האזור מכירים את ערביי הכפר קדום – כפר הידוע בהתפרעויות אלימות שבועיות כנגד יהודים וכוחות הביטחון שמאורגנות על ידי הרשות הפלסטינית במשך שנים, וכעת מוביל הכפר גם מאבק נגד ההתיישבות היהודית בגבעה. בחודשים האחרונים מחבלים מהכפר עורכים התפרעויות מדי יום שישי בניסיונות לתקוף את הנקודה.

תושבי שירת ציון מסרו לאחר הפינוי: "כזאת כמות גדולה של כוחות לפינוי לא ראינו הרבה זמן. בזמן שהטרור חוגג ברחבי יו"ש, ובמקביל למלחמה של הערבים מהכפר קדום נגד ההתיישבות שלנו באזור – אלוף פיקוד המרכז בלוט בוחר לשלוח כמות עצומה של כוחות בשביל להחריב את הגבעה שלנו. מישהו במערכת הביטחון השתגע. במקום לשלוח כזאת כמות להרוס את שירת ציון, כדאי להפנות את הכוחות כדי למחוק את כפר המרצחים קדום."