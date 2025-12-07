בין המקומות בהן התרחשו הפינויים היום – גבעת מקנה אברהם בגוש עציון, וגבעת מבשר שלום בשומרון. מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ומפקד אוגדת איו"ש קובי הלר הטילו צווי שטח צבאי סגור לזמן ממושך

אחרי הנחיית ראש הממשלה נתניהו שפורסמה אמש (מוצאי שבת) לבצע הרס ופינוי של 14 גבעות וחוות ביהודה ושומרון, ביצעו כוחות מאז מאז שעות הבוקר היום פשיטות ופינויים ב-4 נקודות התיישבות בשומרון, בנימין וגוש עציון.

מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ומפקד אוגדת איו"ש קובי הלר הטילו צווי שטח צבאי סגור לזמן ממושך על הנקודות, והתושבים אוימו כי במידה ולא יתפנו, ייעצרו לתחנת המשטרה. חה"כ לימור סון הר-מלך שהגיעה לאחת הגבעות כדי לעמוד על המצב מקרוב, נקלעה לפינוי בעצמה ועוכבה יחד עם אנשי לשכתה בידי שוטרי מג"ב שהודיעו להם כי שהייתם במקום אסורה.

בין המקומות בהן התרחשו הפינויים היום – גבעת מקנה אברהם בגוש עציון שחוותה רק בשבועות האחרונים 2 תקיפות אלימות כנגד רועי הצאן של הגבעה, וגבעת מבשר שלום בשומרון בה הוחרבו השבוע בתיהן של 2 משפחות שהתגוררו במקום.

במבשר שלום נשלחו כוחות צה"ל להשתתף בפינוי, ופתחו בירי רימוני גז לעבר תושבים שלמדו בכולל שמתקיים במקום מדי יום ראשון. גם על הגבעות גור אריה וקול מבשר בבנימין פשטו הכוחות היום פעמיים ופינו את התושבים. נכון לרגע זה, במרבית המקומות טרם מדובר בהרס של הבתים אלא בצעד מקדים של פינוי התושבים.

לאחר הפרסום שיצר סערה, הכחיש נתניהו כי נתן הנחייה כזו, אך כאמור נראה שבשטח כבר החלו הכוחות לפעול. בסביבתו של בן גביר טענו אמש כי השר נאבק כנגד ההרס המתוכנן, אך סמוטריץ' וכ"ץ שומרים נכון לרגע זה על דממה תקשורתית ובחרו שלא להגיב לשאלות עיתונאים.