יו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן הביע תמיכה בפינוי גבעת צור משגבי: "מי שרוצה בהתפתחות ההתיישבות ביו"ש רוצה לראות אותה נעשית בצורה מסודרת, עם תשתיות, בתיאום מלא עם המועצות ולא באופן שמחליש את ההתיישבות"

יו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן התייחס היום (שני) לפינוי בגבעת "צור משגבי" שבגוש עציון, כשבדבריו הביע תמיכה בפינוי המאחז וקרא לפתח את ההתיישבות בצורה מסודרת.

"יש עובדות בשטח. הממשלה הזאת מאשרת בנייה ביהודה ושומרון בהיקפים שטרם נודעו כמותם" אמר רוטמן. "ואף על פי כן, ברגעים אלה מתנהל פינוי בשטח, דווקא לא רחוק מהיישוב שבו אני גר".

לדבריו, "מי שרוצה בהתפתחות ההתיישבות ביהודה ושומרון רוצה לראות אותה נעשית בצורה מסודרת, עם תשתיות, בתיאום מלא עם המועצות ולא באופן שמחליש את ההתיישבות".

כזכור, הבוקר נחשף כי אש מועצת גוש עציון, ירון רוזנטל, הוא זה שביקש את הרס המאחז במכתב ששלח בחודש ספטמבר האחרון – בו הוא הביע תמיכה ברורה באכיפה נגד הבנייה הבלתי החוקית בגבעות. רוזנטל פרט במכתבו שורה של תופעות שהובילו לעמדתו, ובהן תלונות על התנהגות פוגענית של תושב, הפצת מכתבים ללא תיאום עם המועצה ויוזמות התיישבותיות פרטיות שנבנו ללא תכנון או אישור.

במכתבו טוען רוזנטל כי למועצה יש תוכניות מסודרות באזור, וכי הבנייה הבלתי מוסדרת "גורמת לאובדן האפשרות לספק מענה לדור החדש של המתיישבים". לדבריו, נוצר פער עמוק בין משפחות שרכשו בתים במסגרת תכנון רשמי לבין כאלה שהקימו מבנים על קרקע ללא הליך מסודר, מצב שהוא מתאר כבלתי אפשרי לקבל.

עוד נטען כי ההשתלטות הבלתי מבוקרת על קרקעות פוגעת בקיבולת התשתיות וביכולת המועצה לתכנן לטווח ארוך. רוזנטל מזהיר מפני מצב שבו יחידים מחליטים להקים יישובים על דעת עצמם, ללא תיאום עם המועצה, מה שמוביל לדבריו לפגיעה באמון הציבור וביכולת לנהל את ההתיישבות באופן מוסדר.