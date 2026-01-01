שר התקשורת ממשיך לתקוף את ערוצי הטלוויזיה והפעם הוא מחריף את הטון נגד קשת 12, ואומר כי יפסיק להתראיין שם בעקבות תחקירו של גיא פלג: "כל עוד לא תתקבל התנצלות ברורה בפני לוחמי כוח 100 ובפני אזרחי ישראל על מסע ההכפשה נגדם"

שלמה קרעי, שר התקשורת, ממשיך לתקוף את התקשורת. הפעם הוא עושה מצייץ נגד ערוץ 12, ודורש מהם התנצלות על תחקירו המפורסם של גיא פלג.

בציוץ שהעלה קרעי לרשת X היום (חמישי) אומר קרעי כי יפסיק להתראיין שם: "ערוץ 12 מוביל בשנים האחרונות קו עקבי של תבהלה, סתימת פיות ושקרים".

לדבריו של קרעי: "ראש החץ המורעל של התעמולה שלהם הגיע בכתבה המבזה והשקרית על לוחמי כוח 100 שפגעה קשות בצה״ל ובתדמיתה של ישראל בעולם בעיצומה של המלחמה, וזאת כמובן יחד עם גיבוי אוטומטי לגיא פלג שנמשך עד היום, חרף הידיעה כי הקלטת שקרית".

עוד באותו נושא קרעי מתפוצץ: "אתם סותמים פיות ומדברים על תקשורת חופשית" 11:55 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

הוא דורש מהם להתנצל: "כל עוד לא תתקבל התנצלות ברורה ופומבית בפני לוחמי כוח 100 ובפני אזרחי ישראל על מסע ההכפשה נגדם, לא אתראיין בערוץ התעמולה הזה. אני קורא לכל שרי הממשלה וחברי הכנסת הפטריוטים שאוהבים ומוקירים את לוחמי צה״ל להצטרף למהלך".