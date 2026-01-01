חגי לובר, פרסם פוסט מרגש לקראת האזכרה של בנו: "אם אתם רוצים להיות שותפים בהנצחת זכרו ביום נפילתו: "הדגישו לזכרו את המכנה המשותף"

חגי לובר, מנכ"ל תיאטרון 'אספקלריא' ואביו של יונתן לובר ז"ל שנפל בקרב ברצועת עזה, פרסם היום (חמישי) פוסט מרגש בפייסבוק לקראת האזכרה של בנו שתתקיים מחר: "אם אתם רוצים להיות שותפים בהנצחת זכרו ביום נפילתו, מחר-יג' בטבת: אל תדליקו נר. אל תבנו מצבה. אל תפטירו אנחה. במקום זה, הדגישו לזכרו את המכנה המשותף".

הפוסט המלא: "בקשה מאב שכול ליום האזכרה: וכשיהונתן הסתער להגן על המחלקה, הוא לא הבדיל בין אדם לאדם ולא בין דעה לדעה. ולא עשה חשבון לכיפות ועגילים ולא לשמאלנים ולימניים. הוא הסתער ונהרג למען המכנה המשותף העמוק והרחב – אחים.

וזוהי הצוואה שהשאיר, וזו מורשתו האמיתית".

"ולכן אם אתם רוצים להיות שותפים בהנצחת זכרו ביום נפילתו, מחר-יג' בטבת: אל תדליקו נר. אל תבנו מצבה. אל תפטירו אנחה. במקום זה, הדגישו לזכרו את המכנה המשותף, אמרו לעילוי נשמתו מילה טובה על 'יריבכם' לדעה, ב'פאנל הפרשנים', ב'פטריוטים' ובכל מדיה,

והרימו טלפון או כתבו הודעה, למי שביום-יום אתם מוקיעים בסלידה. ואמרו לו שאתם אוהבים ואחים, ושאפשר, למרות ההבדלים, לשתף פעולה, לזכרו של יהונתן שהיה כולו אהבה".

ויהונתן יצא במחול, ומפעלו יימשך. וגם אנחנו, בני משפחתו, ביום הקשה הזה – קצת נחייך. ומי שמאמין ששיח כזה צריך להישמע – מוזמן לשתף ולעקוב", סיים חגי לובר.