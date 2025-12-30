הממשלה ביקשה מבג"ץ דחיה של שבועיים במתן תשובה למה היא לא תקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7.10, אלו הטיעונים לבקשה:

הממשלה ביקשה הערב (שלישי) מבג"ץ דחיה של שבועיים במתן תשובה למה היא לא תקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7.10. הסיבה לבקשה היא ביקור נתניהו בארה״ב ודיון בנושא שצפוי להתקיים בממשלה בשבוע הבא. כך על פי הפרסום של דפנה ליאל.

נוסח הבקשה: "ביום 19.11.25 החליט בית המשפט הנכבד ליתן צו על תנאי בהליך דנן, וכי על המשיבים להגיש תצהירי תשובה מטעמם עד ליום 4.1.26. דא עקא, ראש הממשלה ומזכיר הממשלה מצויים בימים אלה בארצות הברית, בנסיעה מדינית חשובה ביותר ובפגישות של ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית, מזכיר המדינה, מזכיר המלחמה ואישים בכירים נוספים. לנסיעה המדינית קדמה מטבע הדברים תקופת הכנה, כך שדרוש פרק זמן נוסף להשלמת גיבוש התשובה וקבלת כלל הערות הגורמים הרלוונטיים".

"בנוסף לכך, בישיבת הממשלה שתתקיים במהלך השבוע הבא, ממשלת ישראל תדון, בין השאר, בעניין הוועדה לחקירת אירועי ה-7 באוקטובר 2023 ועשויות להיות לישיבה השפעות על תצהיר התשובה לצו על תנאי. לאור האמור, המשיבים 1-3 מבקשים מבית המשפט הנכבד להאריך את המועד להגשת תצהיר התשובה מטעמם ב-14 יום נוספים, כך שיינתן זמן מספק להכנת תצהיר התשובה לאחר שובם של ראש הממשלה ומזכיר הממשלה מארצות הברית ולאחר קיום ישיבת הממשלה האמורה שעתידה כאמור לדון גם בעניין זה".

מוקדם יותר נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בחוג התנ"ך שנערך לציון צום עשרה בטבת, לגבי הצעת הקמת ועדת החקירה הפוליטית והסערה סביב הצעת החוק. בדבריו הבהיר כי "צריך לתחקר באופן מעמיק וממלכתי את האסון הנורא של שבעה באוקטובר, ואת המחדל שהוביל אליו".

ח"כ אריאל קלנר, מי שהגיש את הצעת החוק לוועדת החקירה "הלאומית" לאירועי ה-7 באוקטובר, הגיב לקריאתו של נשיא המדינה. בדבריו קרא להרצוג שלא לדרוש את הקמת הוועדה הממלכתית הקבועה כיום בחוק, ולאפשר את קידום ההצעה של הקואליציה לוועדה.