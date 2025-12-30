משרד מבקר המדינה הגיש עדכון לבית המשפט על סטטוס דוחות המלחמה, בו נטען כי צה"ל ושב"כ מעכבים את פרסום הדו"ח על מחדלי ה-7.10

המבקר טוען כי למרות שהטיוטה הופצה כבר ביולי 2025 – לפני למעלה מחמישה חודשים – צה"ל ושב"כ הם הגופים היחידים שטרם מסרו את תגובתם. זאת, למרות שכבר באפריל האחרון ניתן תוקף של פסק דין להסכמות בין הצבא למבקר על מתווה הביקורת.

במהלך הרכבת דוח הביקורת על הטבח בנובה, מנהלי הביקורת נפגשו עם עשרות גורמים וסרקו מאות מסמכים כדי להבין לעומק את הליכי האישור וההיערכות לאבטחת המסיבה. החשיבות בהשלמת הדוחות היא ראשונה במעלה. היא נוגעת לכל אלפי הפצועים, השבים מהשבי ומאות המשפחות שיקיריהן נהרגו. הם אלו שעומדים מול עיני המבקר".

במשרד המבקר מדגישים כי לא מדובר רק בחיפוש אשמים, אלא בצורך קריטי בתיקון ליקויים. "השלמת הדוחות מחייבת פעולות תיקון דחופות בשטח", נמסר. במשרד מציינים כי בחלק מהדוחות שכבר הופצו, חלק מהגופים המבוקרים החלו לתקן את הכשלים עוד בטרם הפרסום הרשמי – מה שמדגיש את הנחיצות בתגובתם המהירה של צה"ל ושב"כ.

בעוד שדוח ה"נובה" תקוע בשלב התגובות, במשרד המבקר מציינים כי דוחות אחרים על אירועי המלחמה נמצאים בשלבי סיום שונים: חלק מהדוחות כבר פורסמו לציבור. מספר דוחות נמצאים בתיקון ליקויים אקטיבי. דוחות נוספים נמצאים בישורת האחרונה לפני פרסום.