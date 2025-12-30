אחרי הפריצה ב"האח הגדול", יובל מעתוק חוזרת עם "להיות אני" – דואט עם אחיה התאום קובי, לרגל חודש המודעות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. שיר וקליפ שנשענים על פשטות, קשר משפחתי ומסר חברתי ברור

אחרי שכבשה את לב המדינה באח הגדול, יובל מעתוק חוזרת עם פרויקט מוזיקלי מרגש במיוחד: דואט ראשון מסוגו עם אחיה התאום, קובי מעתוק – אדם עם צרכים מיוחדים. השיר, "להיות אני", יוצא לרגל חודש דצמבר, חודש המודעות הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ומלווה בקליפ עוצמתי ונוגע ללב.

האזינו לשיר של יובל וקובי מעתוק – "להיות אני"

קול אחר, סיפור אחד

"להיות אני" מביא לקדמת הבמה את קולם של אנשים עם מוגבלות: את מה שנאמר עליהם, החוויות היומיומיות, הקשיים – וגם את הטוב, הטוהר והאור שהם מפיצים. זהו שיר שמביט ישירות בשיפוטיות, בלעג ובחוסר ההבנה של החברה, ומציב מולם קריאה עמוקה לקבלה, שוויון ואנושיות.

דואט של אחים – ושל אמת

הדואט המשפחתי לא מנסה לייצר סיפור יוצא דופן. הקשר בין יובל לקובי מוצג בפשטות, כחלק מהשגרה ומהחיים עצמם. גם השיר וגם הקליפ נמנעים מדרמה או מהצהרות גדולות, ונותנים לנוכחות הטבעית ביניהם להעביר את המסר.

מוזיקה עם שליחות

הפרויקט נעשה בשיתוף עמותת שווים, הפועלת לקידום ושילוב אנשים עם מוגבלות בחברה. כל ההכנסות מהשיר ייתרמו לעמותה, כחלק ממאמץ רחב לחיזוק מודעות ציבורית וליצירת שינוי אמיתי – תרבותי וחברתי.