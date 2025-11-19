רצף הזכיות שלא מפסיק להפתיע: יובל רוזן, יובל לוי, יובל רפאל, יובל מעתוק ויובל שמלא – חמישה "יובלים" שכבשו את הפסגות הגדולות של הריאליטי הישראלי בארבע שנים בלבד. האם זו מקריות משוגעת או תופעה תרבותית? בדקנו את תעלומת ה"יובלים" שמסקרנת את הרשת

אתמול (שלישי), קשת 12 הכריזה על הזוכה החדשה של מאסטר שף: יובל רוזן (30) מתל אביב. המנה המורכבת והמרשימה שלה כבשה את השופטים והובילה לניקוד הגבוה ביותר אצל ארבעתם. אבל הזכייה הפכה בתוך רגע לעוד חוליה בשרשרת שמסקרנת את הרשת: רצף ה"יובלים" המנצחים.

יובל לוי: האח הגדול 2025

כמה חודשים לפני הזכייה של רוזן, בגמר האח הגדול 2025, היה זה יובל לוי שיצא מהבית עם המזוודה והתואר. הקהל הכריע, ההצבעות נספרו – ושוב אותו שם כובש את המקום הראשון.

יובל רפאל: הקול שייצג את ישראל

בעונת 2024-2025 של הכוכב הבא לאירוויזיון קטפה יובל רפאל את הניצחון, והפכה לנציגה הרשמית של ישראל על הבמה האירופית. עוד "יובל", עוד זכייה – ועוד חיזוק לתבנית שחוזרת על עצמה.

יובל מעתוק: מלכת האח הגדול 2023

שנתיים קודם לכן, ב- "האח הגדול 2023", הייתה זו יובל מעתוק שחצתה ראשונה את קו הגמר. בזמן אמת זה נראה כמו עוד זכייה רגילה – אבל במבט של 2025, כשעוד ועוד "יובלים" מגיעים למקומות הראשונים, הזכייה שלה נראית פתאום כחלק ממגמה רחבה יותר.

יובל שמלא: הנינג'ה של ישראל

ובעולם שונה לחלוטין – עולם האקסטרים, הכוח והדיוק, נמצא יובל שמלא, אחד מהספורטאים המזוהים ביותר עם נינג'ה ישראל. שמלא זכה בעונות 1, 3 ו-4 של התוכנית, וב- 2022 כ"נינג'ה ה-16 בעולם". עוד תחום, עוד זירה, ועוד "יובל" שמגיע עד לפסגה.

אז… מה באמת קורה פה?

בבדיקה של סרוגים עולה תמונה ברורה: "יובל" הוא שם נפוץ בישראל, אבל הרצף החריג – חמישה זוכים מרכזיים בתוך כארבע שנים, בהחלט מרים גבה. מה שבלט במיוחד הוא שלא מדובר בז'אנר אחד או בקהל יעד דומה. הזוכים מגיעים מעולמות שונים לחלוטין: בישול, ריאליטי חברתי, שירה, אקסטרים. גם השנים אינן צמודות, אך כשהן נערמות זו על גבי זו – נוצרת מגמה שמסקרנת את הרשת.

על פניו, אין מכנה משותף אמיתי שמסביר את הדפוס. הזוכים לא דומים זה לזה ברקע, בסיפור החיים, בסגנון או בסוג התחרות. ובכל זאת, אותו שם חוזר שוב ושוב לקדמת הבמה – כאילו הפך, במקרה או שלא במקרה, לסמל בלתי רשמי של הצלחה בריאליטי.

אז האם מדובר במקריות? כמעט בוודאות. אבל האם זו אחת המגמות המשעשעות והאהובות של התרבות הישראלית בשנים האחרונות? ללא ספק. בשורה התחתונה, לפחות על המסך – נראה ש"יובל" הוא פשוט שם שנשמע טוב ליד המילה "זוכה".