הערוץ הודיע על שלושה מינויים חדשים בצמרת ההנהלה, בנוסף למינויה של רונה תבור לסמנכ"לית, וזאת מגיע לאחר הישג חסר תקדים למהדורת החדשות של ערוץ 14, שעקפה את חדשות 12 במספר הצופים

קשת 12 הודיעה היום (שלישי) על שורה של מינויים בכירים בהנהלת החברה. אילנית סימן־טוב הירש מונתה לסמנכ"לית תוכן ריאליטי, בידור ופיתוח, עדי גרתי מונתה לסמנכ"לית תוכן אקטואליה, דוקומנטרי ודוקו־ריאליטי, ואיתי דנקנר ישמש כסמנכ"ל לוח השידורים.

המינויים החדשים מצטרפים למינויה של רונה תבור, שהפכה לפני מספר חודשים לסמנכ"לית ולמפיקה הראשית של קשת.

המהלכים מגיעים על רקע אתגרי צפייה לערוץ, לאחר שבסוף השבוע האחרון נרשם אירוע חסר תקדים בעולם הטלוויזיה הישראלי: מהדורת החדשות של ערוץ 14 הקדימה במספר הצופים את מהדורת חדשות 12, עם 267 אלף צופים לעומת 250 אלף בלבד לצוות של קשת. מדובר בפעם הראשונה מאז הקמת הערוץ שהחדשות מימין עוקפות את המתחרה המרכזית במספר הצופים, וצמצום משמעותי גם באחוזי הרייטינג.