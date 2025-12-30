ועדה בראשות האלוף במיל' מוטי אלמוז קבעה כי צה"ל ילווה את המשפחות והלוויות של אזרחים שהתאבדו שנתיים אחרי השחרור. ההלוויה שאמנם תישאר אזרחית אבל מעתה יהיה בה נציג צה"ל, ינשאו הספדים צבאיים ויונח זר

תופעת ההתאבדות של חיילים משוחררים מביאה לשינוי בצה"ל. ועדה חדשה שהוקמה בצבא בראשות ראש אכ"א לשעבר האלוף במיל' מוטי אלמוז, קובעת נהלים חדשים והגדרות חדשות לגבי אזרחים ששלחו יד בנפשם עקב השרות הצבאי.

למרות הנתונים הגבוהים בתקשורת בצה"ל מזהים כ-15 מקרים כאלו מאז פרוץ המלחמה. יש לציין כי מדובר רק במשתחררי סדיר ולא בלוחמי מילואים.

לפי הנהלים החדשים (שעד כה לא היו), בכל מקרה של התאבדות עד שנתיים מתום השרות צה"ל ילווה את המשפחה החל מההלוויה שאמנם תישאר אזרחית אבל מעתה יהיה בה נציג צה"ל, ינשאו הספדים צבאיים ויונח זר.

חידוש נוסף הוא בעת השבעה שם צה"ל יתן חיבוק למשפחת הנפטר ויתן מענה איך פונים למשרד הביטחון ואיך ממשיכים מכאן.

נציגי הועדה אומרים לנו שבעצם החלטת הועדה היא לקיחת אחריות על אזרחים ששמו קץ לנפשם עד שנתיים אחרי סיום השרות. הקבורה לא תהיה צבאית – וגם ההנצחה תהיה אזרחית, אבל אבל האחריות תהיה.

איך זה יעבוד?

ליווי צמוד: נציג צה"ל ילווה את המשפחה לאורך ההלוויה וימי השבעה, וכן יסייע בהכוונה ובתמיכה לצורך הגשת בקשה להכרה במשרד הביטחון.

הלוויה עם סממנים צבאיים: בכפוף לרצון המשפחה, תתקיים הלוויה אזרחית (בבית עלמין אזרחי) שתכלול סממנים צבאיים: הנחת זר צה"ל, מספיד צבאי ונציגות מיחידתו של המנוח.

כיצד מתקבלת ההחלטה? ההחלטה על מתן המענה תתקבל על ידי ראש אכ"א, בהתבסס על המלצת ועדה מיוחדת שתתכנס בסמוך למועד הפטירה.

הנצחה: ההרוג יכונה "נספה לאחר שירותו" שמזכה בקצבה חודשית למשפחה וחקיקת שם בהיכל ההנצחה הלאומי בהר הרצל. אבל לא בעצרות ובאנדרטאות.

התבחינים שיישקלו בוועדה כוללים:

• משך השירות ואופי התפקיד.

• חשיפה לאירועים חריגים במהלך השירות.

• סמיכות הזמנים בין השחרור לפטירה.

• נסיבות אישיות ייחודיות.

גם כעת הם לא יוכרו כחללי צה"ל

"הדילמה הייתה" אומרים בצבא "איך אתה רוצה לשמר בחוק את מעמד חיילי צה"ל שנפלו בעת שירותם, כשאי אפשר להשוות אזרחים שהתאבדו לחיילים שנפלו בזמן השירות.

צריך להבין. בשונה מרפואת הגוף ברפואת הנפש קשה לדעת בדיוק את הנקודה ולכן הדילמות רבות. בסופו של דבר אחרי ההכרה בהם בשלב הראשוני כולל ההלוויה והשבעה יחליט משרד הביטחון כיצד להגדיר אותם.

ועם כל זאת חשוב לציין שגם אחרי כל הנהלים החדשים בסופו של דבר הם לא יוכרו כחללי צה"ל (לעניין מניין הנופלים והנצחה) מהסיבה שהחוק קובע שרק מי שנפל בעת שרותו הצבאי הינו חלל צהל.