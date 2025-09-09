אבל כבד ירד היום (שלישי) על העיר רחובות, עם קבלת הידיעה על מותו של לוחם מילואים בן 31, שאותר ירוי בראשו בדירה בשיכון סלע בעיר. הטרגדיה מתרחשת ביום שאמור היה להיות יום חתונתו.
חבריו, שהגיעו הבוקר לביתו כדי ללוות אותו לטקס החתונה, איתרו אותו כשהוא שרוע על הרצפה והזעיקו מיד את כוחות ההצלה. צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהגיעו במהירות למקום ניסו להעניק לו טיפול רפואי, אך בסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותו בזירה.
כוחות משטרה הגיעו למקום האירוע ופתחו בחקירה לבירור נסיבות המקרה.
איילה
אולי בטעות נפלט כדור? למה תמיד רצים על התאבדות? מצער.10:27 09.09.2025
רחל
בתגובה ל: איילה
לצערנו הוא לא הראשון וגם לא יהיה האחרון. האשמים הם ביבי וממשלת יהודה..10:45 09.09.2025
אוחנה פיני
בתגובה ל: רחל
גם ביום כזה מה שמענין אותך זה פוליטיקה וביבי תתביש.11:00 09.09.2025
עלק רחל
בתגובה ל: רחל
המגיבה רחל היא איראנית ארורה11:42 09.09.2025
רועי כהן
ביבי אשם במצב הנוראי10:38 09.09.2025
ד.
כמה שנאה יש בכם ... די כבר ... נמאס לשמוע את ניבול הפה שלכם10:41 09.09.2025
יואל
לך נמאס לשמוע, לחיילים נמאס למות11:49 09.09.2025
טו
זבלים ביבי אשם בהכול החמאס רוצים שלום והשמש זורחת מהכוס של אחותכם תמשיכו להפגין לא יעזור לכם כלום10:52 09.09.2025
יואל
גם הדם שלו על ידי הממשלה ותומכיה11:47 09.09.2025
טו
זבלים ביבי אשם בהכול החמאס רוצים שלום והשמש זורחת מהכוס של אחותכם תמשיכו להפגין לא יעזור לכם כלום10:52 09.09.2025
