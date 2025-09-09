אבל כבד ירד היום (שלישי) על העיר רחובות, עם קבלת הידיעה על מותו של לוחם מילואים בן 31, שאותר ירוי בראשו בדירה בשיכון סלע בעיר. הטרגדיה מתרחשת ביום שאמור היה להיות יום חתונתו.

חבריו, שהגיעו הבוקר לביתו כדי ללוות אותו לטקס החתונה, איתרו אותו כשהוא שרוע על הרצפה והזעיקו מיד את כוחות ההצלה. צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהגיעו במהירות למקום ניסו להעניק לו טיפול רפואי, אך בסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

כוחות משטרה הגיעו למקום האירוע ופתחו בחקירה לבירור נסיבות המקרה.