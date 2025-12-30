אירוע חריג ומטריד נחשף במפקדה האמריקנית בקריית גת: במהלך תדריך בוקר שגרתי, הוקרנו על המסכים צילומים חיים של מגנן לוחמי צה"ל הפועלים ברצועת עזה. בחדר נכחו, לצד הקצינים האמריקנים, גם גורמי מודיעין ממדינות ערב, בהן ירדן, מצרים ואיחוד האמירויות.

על פי העדויות שפורסמו באתר ynet, התיעוד הושג באמצעות כלי טיס מאויש מרחוק שנשלט על ידי כוחות ארצות הברית. עם זיהוי התמונות על המסך, קצין ישראלי בכיר שנכח במקום דרש ממקביליו האמריקנים להסיר לאלתר את הצילומים הרגישים מהתצוגה.

מבדיקה ראשונית עולה כי הצילומים הללו בוצעו תוך חריגה בוטה מהסמכויות ומההסכמות שנקבעו מראש בין צה"ל לכוחות האמריקנים הפועלים באיזור. החשיפה מעוררת דאגה עמוקה בישראל, שכן מדובר במידע מבצעי רגיש שנחשף לעיניהם של נציגי מדינות זרות, גם אם מדובר במדינות הנמצאות בקשרי שלום עם ישראל.

במערכת הביטחון ובצה"ל בוחנים כעת את הפרטים מול האמריקנים כדי להבין כיצד התאפשרה החריגה מהנהלים ולוודא שמקרים דומים לא יישנו בעתיד.