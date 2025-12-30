אירוע חריג ומטריד נחשף במפקדה האמריקנית בקריית גת: במהלך תדריך בוקר שגרתי, הוקרנו על המסכים צילומים חיים של מגנן לוחמי צה"ל הפועלים ברצועת עזה. בחדר נכחו, לצד הקצינים האמריקנים, גם גורמי מודיעין ממדינות ערב, בהן ירדן, מצרים ואיחוד האמירויות.
על פי העדויות שפורסמו באתר ynet, התיעוד הושג באמצעות כלי טיס מאויש מרחוק שנשלט על ידי כוחות ארצות הברית. עם זיהוי התמונות על המסך, קצין ישראלי בכיר שנכח במקום דרש ממקביליו האמריקנים להסיר לאלתר את הצילומים הרגישים מהתצוגה.
מבדיקה ראשונית עולה כי הצילומים הללו בוצעו תוך חריגה בוטה מהסמכויות ומההסכמות שנקבעו מראש בין צה"ל לכוחות האמריקנים הפועלים באיזור. החשיפה מעוררת דאגה עמוקה בישראל, שכן מדובר במידע מבצעי רגיש שנחשף לעיניהם של נציגי מדינות זרות, גם אם מדובר במדינות הנמצאות בקשרי שלום עם ישראל.
במערכת הביטחון ובצה"ל בוחנים כעת את הפרטים מול האמריקנים כדי להבין כיצד התאפשרה החריגה מהנהלים ולוודא שמקרים דומים לא יישנו בעתיד.
זה לאן שהורידה אותנו ממשלת הימין על מלא ...
ישראל היא מדינת חסות של ארה"ב... וככה זה מתנהל ...10:52 30.12.2025
דמוקרטית
ישראל היא לא מדינת חסות של אף אחד. ואתה שמאלני שלא יןדע להעריך את ראש הממשלה שעושה הכל למען המדינה תסתום את הג'ורה שלך. כי השנאה שלגם לראש הממשלה עיוורה אתכם.11:14 30.12.2025
BB שמאל
ביבי השמאלן המחופש הפך אותנו למדינת חסות11:22 30.12.2025
מור יצחק
אנחנו יכולים לסמוך רק על עצמנו. לאחרים האינטרסים של ישראל אינם מעניינים.10:55 30.12.2025
ברוך
האמריקאים מכרו אותנו ,הם מתנהלים כאן כמו ווסאל עם נתיניו,אנחנו מתנהלים כמו קולוניה אמריקאית,על כל צעד ושעל עלינו לבקש אישור מהפריץ,11:43 30.12.2025
נאור
כאילו לא מספיק התנהלות מטומטמת של אמריקקרים בעולם , אז עכשיו גם כאן ? שילכו לכל הרוחות , מקווה שמישהו יטפל בעניין ברצינות אחרת אנחנו נהייה מטומטמים גם !12:12 30.12.2025
ברוך
האמריקאים מכרו אותנו ,הם מתנהלים כאן כמו ווסאל עם נתיניו,אנחנו מתנהלים כמו קולוניה אמריקאית,על כל צעד ושעל עלינו לבקש אישור מהפריץ,11:43 30.12.2025
מור יצחק
אנחנו יכולים לסמוך רק על עצמנו. לאחרים האינטרסים של ישראל אינם מעניינים.10:55 30.12.2025
דמוקרטית
ישראל היא לא מדינת חסות של אף אחד. ואתה שמאלני שלא יןדע להעריך את ראש הממשלה שעושה הכל למען המדינה תסתום את הג'ורה שלך. כי השנאה שלגם לראש הממשלה עיוורה אתכם.11:14 30.12.2025
BB שמאל
ביבי השמאלן המחופש הפך אותנו למדינת חסות11:22 30.12.2025
