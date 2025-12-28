כוכבת האח הגדול סתיו קצין שיתפה בסטורי כי לאחר החתונה היא מתכוונת לשים פאה, בהמשך לדברים שסיפרה לאחרונה על הבחירות האישיות והאמוניות שלה

יוצאת האח הגדול, סתיו קצין, שיתפה הבוקר (ראשון) בסטורי באינסטגרם כי לאחר החתונה היא מתכוונת לשים פאה.

הסטורי עורר תגובות ברשת, ומצטרף לשיתופים נוספים של קצין בתקופה האחרונה סביב חייה האישיים ותהליך ההתחזקות שהיא עוברת. נזכיר כי בעבר, בפודקאסט של ערן סוויסה, סיפרה כי היא שומרת נידה.

זוגיות וחתונה שבדרך

קצין נמצאת בזוגיות עם שי שצברג, איש עסקים מצפון הארץ. השניים התארסו לאחר שהקשר ביניהם נחשף בחודש מאי האחרון. קצין גרושה ואם לשניים, ושצברג גרוש ואב לשלושה.

ממשיכה לעורר עניין גם מחוץ למסך

קצין, שסיימה במקום השני בעונת 2023 של "האח הגדול", ממשיכה להישאר בכותרות גם אחרי ירידת המסך – הפעם סביב בחירות אישיות ותהליך התחזקות שעליו היא משתפת בתקופה האחרונה.