מבלי שהיועמ"שית זומנה לחקירה: ראש אח"מ בועז בלט הודיע הבוקר על סיום חקירת הפצ"רית בעניין הדלפת הסרטון משדה תימן

ראש אח"מ בועז בלט הודיע הבוקר (ראשון) על סיום חקירת הפצ"רית בעניין הדלפת הסרטון משדה תימן. סיכומה יובא לפני המפכ"ל.

נזכיר כי בשבועות האחרונים, עלתה שוב ושוב הדרישה לפתוח בחקירה נגד היועמ"שית בעניין הפצ"רית. חברת הכנסת טלי גוטליב, קראה שוב ושוב למפכ"ל המשטרה "להתעורר" ולפעול באופן עצמאי לחקירת חשדות פליליים, לטענתה, נגד גלי בהרב-מיארה. לדבריה, המשטרה היא הריבון הבלעדי על חקירות פליליות במדינת ישראל, ואין לה צורך באישור או בליווי של הפרקליטות כדי להתחיל בבדיקת הנושא.

במרכז דבריה של גוטליב עומדת פנייה רשמית ששלחה למפכ"ל, שבה פירטה את מה שהיא מגדירה כ"חשד סביר" לביצוע עבירות חמורות על ידי היועמ"שית. גוטליב טוענת כי בהרב-מיארה מעורבת בשיבוש הליכי משפט ובהגשת תצהיר כוזב לבית המשפט העליון במסגרת הליכים משפטיים רגישים. "פניתי אליו במכתב והראיתי לו את החשד הסביר – חשד לכל הפחות בעבירה של שיבוש והגשת תצהיר כוזב לבג"ץ", הבהירה חברת הכנסת.

עוד באותו נושא "תוך 3 ימים": הוראת השופט לפצ"ר בפרשת שדה תימן 19:03 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

גוטליב ביקשה להפריך בראיון את התפיסה לפיה חקירת אישיות בכירה כזו דורשת אישור משפטי מוקדם. "על פי פקודת המשטרה, אין צורך לא במלווה לחקירה ולא בפרקליט מלווה, זה קשקוש", טענה. לדבריה, מכוח החוק, משטרת ישראל היא האחראית היחידה על עבודת החקירה, והמפכ"ל הוא הנושא באחריות לתקינות עבודתה. גוטליב סיכמה כי על המשטרה להפגין עצמאות מלאה גם כאשר מדובר בדרגים המשפטיים הגבוהים ביות