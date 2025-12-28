הותר לפרסום: קצין המשטרה שנחקר בחשד לשוחד הוא סגן ניצב צחי חבקין, שחקר את כל פרשות האלפים של נתניהו

לאחר שהוסר צו איסור פרסום, הבוקר (ראשון) נחשף כי קצין המשטרה שנחקר בחשד לשוחד הוא סגן ניצב צחי חבקין, שחקר את כל פרשות האלפים של נתניהו. חבקין הודיע הבוקר לבית המשפט המחוזי כי הוא מוותר על הערעור נגד פרסום שמו.

עמית סגל הוסיף כי חבקין אמור היה להיות עד תביעה משמעותי בתיקי נתניהו אך הפרקליטות ויתרה על עדותו ללא נימוק. פרקליטי נתניהו הזמינו אותו כעד הגנה. שבועות ספורים לפני שעדותו עמדה להתחיל הוא נעצר על ידי מח״ש בחשד לעבירות בקשר לארגון פשיעה.

העלילה הסתבכה כשלאחר תחילת עדותו במשפט נתניהו הפרקליטות הגישה בקשה חריגה לבית המשפט וביקשה לחקור אותו בחקירה נגדית תוך שהיא חושפת בפני בית המשפט והסניגורים את החשדות ופרטים מתוך החקירה אותם קיבלו ממח״ש, על אף קיומו של צו איסור הפרסום.