לאחר שהוסר צו איסור פרסום, הבוקר (ראשון) נחשף כי קצין המשטרה שנחקר בחשד לשוחד הוא סגן ניצב צחי חבקין, שחקר את כל פרשות האלפים של נתניהו. חבקין הודיע הבוקר לבית המשפט המחוזי כי הוא מוותר על הערעור נגד פרסום שמו.
עמית סגל הוסיף כי חבקין אמור היה להיות עד תביעה משמעותי בתיקי נתניהו אך הפרקליטות ויתרה על עדותו ללא נימוק. פרקליטי נתניהו הזמינו אותו כעד הגנה. שבועות ספורים לפני שעדותו עמדה להתחיל הוא נעצר על ידי מח״ש בחשד לעבירות בקשר לארגון פשיעה.
העלילה הסתבכה כשלאחר תחילת עדותו במשפט נתניהו הפרקליטות הגישה בקשה חריגה לבית המשפט וביקשה לחקור אותו בחקירה נגדית תוך שהיא חושפת בפני בית המשפט והסניגורים את החשדות ופרטים מתוך החקירה אותם קיבלו ממח״ש, על אף קיומו של צו איסור הפרסום.
א
לא רק חבקין העיד במשפט התפור של נתניהו ואמר שהמשטרה ביצעה עבירות פליליות בכל התיקים, אלא גם החוקר רון סולומון הודה עכשיו שהונחה ע"י הפרקליטות ל מ ח ו...
לא רק חבקין העיד במשפט התפור של נתניהו ואמר שהמשטרה ביצעה עבירות פליליות בכל התיקים, אלא גם החוקר רון סולומון הודה עכשיו שהונחה ע"י הפרקליטות ל מ ח ו ק סעיפים מדו"ח שהכין, לפיו נתניהו לא קיבל היענות חריגה מ"וואלה" ביחס לפוליטיקאים אחרים!!נראה מתי הפרקליטות והיועמשית יתפרו גם לסולומון תיק!!המשך 10:17 28.12.2025
א
היועמשית והפרקליטות תופרת עכשיו תיק לחבקין, מבכירי חוקרי המשטרה במשפט התפור של נתניהו, כי חבקין העיד במשפט ואמר שהמשטרה ביצעה עבירות פליליות בכל התיקים, ושהופעלו עליו לחצים לביצוע פעולות חקירה...
היועמשית והפרקליטות תופרת עכשיו תיק לחבקין, מבכירי חוקרי המשטרה במשפט התפור של נתניהו, כי חבקין העיד במשפט ואמר שהמשטרה ביצעה עבירות פליליות בכל התיקים, ושהופעלו עליו לחצים לביצוע פעולות חקירה פסולות!!המשך 10:14 28.12.2025
ZB
לא בעניינים זה ידוע מזמן10:36 28.12.2025
א
לא רק חבקין העיד במשפט התפור של נתניהו ואמר שהמשטרה ביצעה עבירות פליליות בכל התיקים, אלא גם החוקר רון סולומון הודה עכשיו שהונחה ע"י הפרקליטות ל מ ח ו ק סעיפים מדו"ח שהכין, לפיו נתניהו לא קיבל היענות חריגה מ"וואלה" ביחס לפוליטיקאים אחרים!!נראה מתי הפרקליטות והיועמשית יתפרו גם לסולומון תיק!!המשך 10:17 28.12.2025
א
היועמשית והפרקליטות תופרת עכשיו תיק לחבקין, מבכירי חוקרי המשטרה במשפט התפור של נתניהו, כי חבקין העיד במשפט ואמר שהמשטרה ביצעה עבירות פליליות בכל התיקים, ושהופעלו עליו לחצים לביצוע פעולות חקירה פסולות!!המשך 10:14 28.12.2025
