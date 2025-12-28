לקראת טיסת רה״מ נתניהו לפגישה עם הנשיא טראמפ, פנה אליו ראש מועצת שומרון יוסי דגן בדרישה שיודיע על החלת ריבונות: "אם לא תוחל ריבונות נקבל מדינת טרור בלב הארץ. מכבד את ארה״ב – אך רק ממשלת הימין תקבע"

לחץ מימין: לקראת טיסת ראש הממשלה בנימין נתניהו הבוקר (ראשון) לארה"ב לפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ, ראש מועצת שומרון יוסי דגן פנה לנתניהו בקריאה להודיע על החלת ריבונות. דגן, שביקר בחודשים האחרונים מספר פעמים בארצות הברית וקיים עשרות פגישות עם חברי קונגרס בכירים בנושא, הבהיר כי מדובר בצורך ביטחוני דחוף, שהמשמעות של הימנעות ממנו היא הקמת מדינת טרור בלב הארץ.

"אם ממשלת ישראל לא תחיל ריבונות, נקבל מדינת טרור בלב הארץ" אמר דגן. עוד הוסיף ותקף את המתנגדים להחלת הריבונות: "אין וואקום – אלה שמתנגדים לריבונות רוצים להקים מדינה פלסטינית. אסור לנו לתת לזה לקרות".

ראש המועצה הוסיף והדגיש כי הסמכות להחלת ריבונות נמצאת אך ורק בידיים של ממשלת ישראל. לדבריו, "ממשלת הימין היא היחידה שיש לה את הסמכות לקבוע ולהחיל ריבונות יהודית ביהודה ושומרון. יש לנו שותפות ערכית ומשמעותית עם ארצות הברית, אך ההחלטה נתונה בידיו של ראש הממשלה נתניהו".

דגן הדגיש כי מדובר בשעת כושר שלא תחזור, וכי הציפייה של העם מהדרג המדיני היא להחיל ריבונות. "העם לא בחר בימין כדי שנמשיך לדבר בסיסמאות, אלא כדי שנקבע עובדות בשטח" הבהיר. "יש לנו כעת חלון הזדמנויות מדיני נדיר, וכל היסוס מצדנו יתפרש כחולשה. הריבונות היא לא אופציה, היא חיוב המציאות וחומת המגן שתמנע הקצת רצועת עזה שנייה שתאיים על כל גוש דן ורחבי הארץ".

לסיום, שלח דגן מסר ברור לראש הממשלה לקראת פגישותיו בוושינגטון: "כולנו מגבים את ראש הממשלה בעמידה איתנה על האינטרסים הלאומיים של עם ישראל. ראש הממשלה חייב לזכור: המנדט שקיבל מהמחנה הלאומי הוא לשמור על ארץ ישראל, לא להפקיר אותה לוואקום מדיני ומסוכן. המבחן של הממשלה הזו הוא במעשים – החלת ריבונות עכשיו היא התשובה הציונית היחידה והנחרצת לטרור וללחצים הבינלאומיים".