‏מגיש חדשות 12 עופר חדד, התייחס לגילויים החדשים בפרשת קטארגייט, וטען: "זו פגיעה ביחסי החוץ של ישראל – עבירה של שלוש שנות מאסר"

‏מגיש חדשות 12 עופר חדד, נשאל היום (ראשון) ברדיו 103fm על פרשת 'בילד' והדלפת המסמכים של פלדשטיין, ואמר: "רוב החומר בחוץ, אבל יש עוד זווית. פרסמנו עוד סעיף מחוק העונשין על פגיעה ביחסי החוץ בישראל, ההכפשה של המצרים, יש שבתוך הדיונים המשפטיים מי שאומר שזו פגיעה ביחסי החוץ של ישראל – עבירה של שלוש שנות מאסר".

עוד הוא נשאל האם יונתן אוריך וראש הממשלה נתניהו החליטו להשיב מלחמה נגד אלי פלדשטיין?, והשיב: "אלי פלדשטיין שוב מוצא את עצמו באמצע התדרוכים בעוד יונתן אוריך זוכה להגנת ראש הממשלה", ציין חדד.

"הטענה של יונתן אוריך באה לומר שהוא שידך בין אלי פלדשטיין לשרוליק איינהורן, ומאותו רגע זה היה ציר צדדי. כל העניין להרחיק את ראש הממשלה ואת יונתן אוריך ממעורבות ברמה גבוהה יותר".