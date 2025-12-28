מגיש חדשות 12 עופר חדד, נשאל היום (ראשון) ברדיו 103fm על פרשת 'בילד' והדלפת המסמכים של פלדשטיין, ואמר: "רוב החומר בחוץ, אבל יש עוד זווית. פרסמנו עוד סעיף מחוק העונשין על פגיעה ביחסי החוץ בישראל, ההכפשה של המצרים, יש שבתוך הדיונים המשפטיים מי שאומר שזו פגיעה ביחסי החוץ של ישראל – עבירה של שלוש שנות מאסר".
עוד הוא נשאל האם יונתן אוריך וראש הממשלה נתניהו החליטו להשיב מלחמה נגד אלי פלדשטיין?, והשיב: "אלי פלדשטיין שוב מוצא את עצמו באמצע התדרוכים בעוד יונתן אוריך זוכה להגנת ראש הממשלה", ציין חדד.
"הטענה של יונתן אוריך באה לומר שהוא שידך בין אלי פלדשטיין לשרוליק איינהורן, ומאותו רגע זה היה ציר צדדי. כל העניין להרחיק את ראש הממשלה ואת יונתן אוריך ממעורבות ברמה גבוהה יותר".
חדד הרקוב ביחד עם תקשורת השמאל כולה, מנסים לה ס ת י ר את העובדה שברדוגו חשף עכשיו את ביקורו המצולם של שרון אפק, סגן היועמשית...
חדד הרקוב ביחד עם תקשורת השמאל כולה, מנסים לה ס ת י ר את העובדה שברדוגו חשף עכשיו את ביקורו המצולם של שרון אפק, סגן היועמשית בביתה של הפצ"רית ל ש י ב ו ש חקירת שדה תימן - בשליחות היועמשית, שבגץ פסק שהם מנועים מלעסוק בפרשה!!המשך 10:00 28.12.2025
א
חדד, דמגוג רקוב!פלדשטיין הש ק ר ן נכשל בעןד פוליגרף! כשפלדשטיין נחקר הוא אמר שלנתניהו אין שום קשר...
חדד, דמגוג רקוב!פלדשטיין הש ק ר ן נכשל בעןד פוליגרף! כשפלדשטיין נחקר הוא אמר שלנתניהו אין שום קשר להדלפה, נבדק על כך פ ע מ י י ם בפוליגרף בשב"כ, ונמצא דובר אמת!!המשך 09:59 28.12.2025
א
חדד, שקרן רקוב כמו פלדשטיין! פלדשטיין שמעולם לא עבד בלשכת נתניהו לאחר שנכשל בפוליגרף, ממשיך ל ש ק ר ואומר...
חדד, שקרן רקוב כמו פלדשטיין! פלדשטיין שמעולם לא עבד בלשכת נתניהו לאחר שנכשל בפוליגרף, ממשיך ל ש ק ר ואומר שעבד צמוד עם נתניהו, כשבאותו זמן ממש עבד עבור איינהורן וג'יי פוטליק שמשרת את קטאר! ופלדשטיין עצמו אומר שקיבל מהם את משכורותיו דרך גיל בירגר!!המשך 09:57 28.12.2025
א
חדד, שקרן רקוב!פלדשטיין השקרן מעולם לא עבד בלשכת ראש הממשלה ובוודאי שלא היה מקורב לנתניהו!עוד באפריל 4202 פלדשטיין נכשל בפוליגרף ולא קיבל סיווג ביטחוני להיות חלק מלשכת ראש הממשלה!!נתניהו מעולם...
חדד, שקרן רקוב!פלדשטיין השקרן מעולם לא עבד בלשכת ראש הממשלה ובוודאי שלא היה מקורב לנתניהו!עוד באפריל 4202 פלדשטיין נכשל בפוליגרף ולא קיבל סיווג ביטחוני להיות חלק מלשכת ראש הממשלה!!נתניהו מעולם לא נפגש עם פלדשטיין פנים מול פנים, וגם מדבריו של פלדשטיין יוצא שנתניהו בקושי דיבר איתו!!המשך 09:55 28.12.2025
יוסי
תפסיקו לבלבל לנו את המח הדעה שלכם רלוונטית כמו של כל אדם רגיל במדינה09:50 28.12.2025
