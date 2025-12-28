יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, התייחס לדיווחים האחרונים בנוגע לאיראן וסין, והפתיע באמירה חריגה: "אני אומר את זה בה״א הידיעה"

חבר הכנסת אביגדור ליברמן, טען הבוקר (ראשון) בגלי צה"ל, כי סין מעבירה לאיראנים מערכות הגנה אווירית – "אני אומר את זה בה״א הידיעה", הדגיש. בתגובה, דורון קדוש פרסם: "גורמים שמעורים בפרטים טוענים בפניי: זה לא נכון".

נזכיר כי אמש, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן מסר הצהרה בה טען כי "אנחנו במצב של מלחמה כוללת עם ארה"ב, ישראל ואירופה, שכן הם לא רוצים שארצנו תעמוד על רגליה".

עוד הוא הוסיף: "לפי ההערכות של הישות הציונית, הם חשבו שתוקפנות על איראן תוביל לקריסת המשטר, אבל זה לא קרה. הכוחות המזוינים שלנו מתקדמים בעוצמה ועכשיו הם יותר חזקים משהיו לפני התוקפנות, למרות הבעיות וההגבלות שהוטלו על המדינה. אם יתקפו אותנו שוב, הם יקבלו תגובה קשה ואחדות של הציבור האיראני תסכל את כל המזימות של האויבים".

נזכיר כי בתקופה האחרונה, נשיא איראן הוקלט כשהוא מדבר על מצבה הגרוע של איראן. הוא תיאר את שנתו הראשונה כ"שנה איומה", ואמר כי אין לו פתרונות לבעיות "אם מישהו יכול לעשות משהו, שיעשה זאת, אני לא יכול לעשות כלום; אל תקללו אותי".

לדבריו, בעיותיה של איראן הן תוצרת עצמית, תוצאה של שחיתות, מריבות פנימיות ודפוסי הוצאות ממשלתיות שנמשכו עשורים ותוארו על ידו כ"מעשי משוגעים", ולא באשמת ארצות הברית או ישראל. "הבעיה היא אנחנו", אמר בפגישות שונות.