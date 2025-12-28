אחרי שפרצו לטלפון של נפתלי בנט, קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה" טענו כי פרצו גם לטלפון של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן: "אתם זוכרים את קטארגייט? היום סוף סוף תבינו מה באמת קרה"

קבוצת ההאקרים האיראנית "חנדלה", שפרצו לפני שבועיים לטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, טענו הבוקר (ראשון) כי פרצו גם לטלפון של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן. בהודעה ההאקרים שיתפו תמונות של ברוורמן עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והנשיא לשעבר ג'ו ביידן, ואיימו כי יפרסמו בקרוב פרטים נוספים על פרשת קטארגייט.

"למעגל הקרוב של נתניהו, לכל פקיד שעדיין אוחז באשליית הסודיות – אתה מרגיש את זה עכשיו: את החזה המתהדק, את הזיעה הקרה, את האימה המכרסמת" נכתב בהודעה האיראנית. "זה לא רק פחד, זו הידיעה שכל שכבת הביטחון שלך, כל סוד שהופקד בידי צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, שומר הסף וכספת כל האמיתות האסורות, פתוחה עכשיו לרווחה".

לטענת ההאקרים, "האייפון 16 פרו מקס של ברוורמן נפרץ. לא רק עכשיו – אנחנו צופים, מסתננים ומקשיבים כבר שנים. השומר השקט שסמכת עליו, זה שמנהל את עולמה של ביבי, מחליט מי נכנס ומי נעלם, אוסף כל סוד מלוכלך, הפך לפגיעות הגדולה ביותר שלך. הכספת שעליה הסתמכת היא עכשיו שלנו".

עוד טענו כי "יש לנו הכל: צ'אטים מוצפנים, עסקאות נסתרות, פינוקים מוסריים וכלכליים מבישים, ניצול לרעה של כוח, סחיטה, תשלומים. ואתם זוכרים את קטארגייט? השמועות, ההכחשות, והניסיונות הנואשים לקבור את האמת? היום סוף סוף תבינו מה באמת קרה. הקבצים, הקולות, הסרטונים, כל חוט מחייו הכפולים של ברוורמן, כל סוד שקושר את משטרו ללב השחיתות, עומדים לעלות לפני השטח".

"בעוד כמה שעות, אתם תראו אילו סודות נחשפים, מי יישבר ומי ייפול. ברוורמן, האיש שחשבת שהוא החוליה החזקה ביותר שלכם, הוא עכשיו הסדק שיפצל את עולמכם" סיכמו. "'ביביגייט' התחיל, שומר הסף נפל. עידן הסודות הסתיים".