השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, טען בתוכנית הפטריוטים כי גורמים מטעמו הזהירו את לשכת ראש הממשלה מפני אלי פלדשטיין עוד בטרם החל לעבוד שם.
בן גביר חשף כי אחד מאנשיו הקרובים פנה פעמיים לגורמים בלשכת ראש הממשלה והתריע כי פלדשטיין אינו אמין. "אנחנו הזהרנו את לשכת נתניהו לפני שפלדשטיין הגיע שם לעבודה".
בנוסף, הבוקר (ראשון) הוא אמר ברדיו גלי ישראל כי: " "אני רוצה להגיד משהו לטובת ראש הממשלה בנושא פרשת קטאר: אני רואה כמה האדם הזה פטריוט, ציוני, אוהב ישראל, הגם שבהחלט לפעמים יש לי מחלוקות קשות איתו – אבל שאף אחד לא יבלבל לי את המח על הציונות שיש בו.
האם נתניהו חף מטעויות? ברור שלא. אחת הטעויות זה אלי פלדשטיין, אני התרעתי בפני אנשי הלשכה מספר פעמים לגביו".
יגאל
טוי ה"בדיעבדניקים" ....09:01 28.12.2025
