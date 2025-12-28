שר החוץ של סומלילנד עבד רחמן דאהיר אדם הכחיש את הטענות לכך שארצו הסכימה לקלוט תושבים עזתים בתמורה להכרה מישראל: "להכרה בסומלילנד אין קשר לסכסוך בעזה"

יום אחרי ההכרה של ישראל בסומלילנד כמדינה עצמאית, שר החוץ של סומלילנד עבד רחמן דאהיר אדם הכחיש הלילה (בין שבת לראשון) את הטענות להתחייבות מדינית של ארצו כלפי ירושלים, והבהיר בראיון לחדשות 12 כי "להכרה בסומלילנד אין קשר לסכסוך בעזה".

"סומלילנד לא דנה ולא הסכימה לארח או לקלוט את תושבי עזה בשטחה" הדגיש אדם. לדבריו, "כל טענה אחרת היא שקרית ונועדה להטעות את דעת הקהל".

עוד טען כי "אנחנו מאמינים כי מדינות נוספות, כולל ארה"ב, שותפות-מפתח גלובליות, מבצעות הערכה מחודשת להכרה בהתבסס על כך שהראנו עשורים של יציבות מדינית".

כאמור, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע ביום שישי האחרון על הכרה ברפובליקה של סומלילנד כמדינה עצמאית, כאשר נתניהו, שר החוץ גדעון סער ונשיא סומלילנד חתמו על הכרזה משותפת והדדית, המוגדרת ככזו שנעשית “ברוח הסכמי אברהם”.

בהודעה הרשמית צוין כי נתניהו בירך את נשיא סומלילנד, ד"ר אבדירחמן מוחמד עבדילאהי, ושיבח את מנהיגותו ומחויבותו לביטחון, יציבות ושלום. ראש הממשלה אף הזמין את הנשיא לביקור רשמי בישראל. מן הצד השני, נשיא סומלילנד הודה לנתניהו על “ההכרזה ההיסטורית” והביע הערכה למאמציו במאבק בטרור ובקידום שלום אזורי.

כאמור, סומלילנד עלתה רבות בשיח הבינלאומי כיעד אפשרי להגירת מאות אלפי עזתים, בתמורה להכרה בחבל הארץ כמדינה עצמאית. הפרטים מאחורי ההסכמות בין המדינות לא נחשפו באופן מלא, ולא הוצהרה שום הסכמה בנושא, אך הכרה תמורת הגירה היא אפשרות שעלתה רבות בשיח המדיני.