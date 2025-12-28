מזג האוויר הסוער יוצר הבוקר (ראשון) בלגן בכבישים: בעקבות כמויות הגשם נחלים בדרום הוצפו וגרמו לחסימות, בזמן שיש גם בני אדם שנלכדו במהלך הנסיעה.
על פי הדיווחים שלושה אנשים, זוג וילד, נלכדו בנחל הלמות בעקבות שיטפון, לוחמי אש פעלו לחלצם ללא פגע באמצעות סירת הצלה.
במהלך הלילה התקבל דיווח על אדם שנלכד במים זורמים בנחל שורק לאחר שרכבו נסח, בעקבות זרימה חזקה באזור. הוא חולץ על ידי מחלצים כשהוא במצב קל ובאמצעות מערכת חבלים.
בינתיים כביש 234 באזור גשר צאלים נחסם לתנועה עד להודעה חדשה, במקביל כביש 90 באזור ים המלח מצומת דרגות לכיכר המלונות חסום לתנועה בשני הכיוונים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים