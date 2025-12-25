גלי צה"ל ממשיכה לעורר סערה כשאחד ממגישי התחנה הספיד את השחקן שסרטו "ג'נין ג'נין" עורר סערה ציבורית גדולה. מגל"צ נמסר: "מדובר באמירה שנאמרה באגביות. היא לא התייחסה לתמונה המלאה"

ברקע סערת סגירת גל"צ, תחנת הרדיו הצבאית מעוררת סערה נוספת לאחר שאחד המגישים, השחקן אדם גבאי, הספיד את השחקן הערבי מוחמד בכרי.

גבאי, מגיש תוכנית תרבות בגל"צ, אמר כי: "במהלך השידור נפטר השחקן האהוב, המדהים, מוחמד בכרי. שהוא באמת מגדולי הגדולים, חיבוק גדול למשפחה".

בגלי צה"ל הגיבו לדברים ואמרו כי המגיש הצטער לאחר מכן על הדברים שנאמרו באגביות: "מדובר באמירה שנאמרה על ידי מגיש תכנית מגזין באגביות, תוך כדי שהכיר בידיעה לראשונה ובמהלך שידור חי. האמירה לא התייחסה לתמונה המלאה והמגיש התייחס רק לעבודתו של בכרי כשחקן קולנוע ותיאטרון, ומנקודת מבט זו בלבד. בשיחה עם המגיש, הוא הצטער על הדברים כפי שנאמרו".

עוד הוסיפו בגל"צ: "נדגיש כי האמירה אינה משקפת את עמדת התחנה. סיקורים אחרים שנעשו בתחנה, התייחסו לנושא בצורה אחרת וביקורתית ועסקו גם בעובדה שמדובר באדם שהוציא את דיבתם של לוחמי צה״ל. צר לנו על שימוש באמירה בודדת כדי להשמיץ את פעילות התחנה ואת כלל שידוריה".