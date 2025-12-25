דן אלקיים הי״ד, בן 27, יובא היום למנוחות באשדוד לאחר שנרצח בפיגוע בחוף בונדי • חברו ספד לו: "דן לימד אותנו לחיות כל רגע, ולא לדחות את מה שחשוב"

דן אלקיים הי"ד, בן 27, אזרח צרפתי שנרצח בפיגוע הירי נגד יהודים שחגגו חנוכה בסידני שבאוסטרליה, יובא היום (חמישי) למנוחות בעיר אשדוד. אלקיים הוא הנרצח האחרון מבין 15 קורבנות הפיגוע שאירע בשבוע שעבר.

אלקיים, שעבר בשנים האחרונות להתגורר בסידני, הגיע לאירוע החנוכה שנערך בחוף בונדי ביץ' יחד עם צעירים יהודים נוספים, חלקם תיירים וחלקם תושבי קבע. על פי הודעת משפחתו, הוא נורה בגבו בעת שניסה להימלט מהזירה, ונרצח בשל היותו יהודי.

בסידני נערך לאחרונה טקס אזכרה בהשתתפות בני הקהילה היהודית, חברים ועמיתים לעבודה. בני משפחתו של אלקיים, המתגוררים בצרפת ובישראל, השתתפו בטקס באמצעות שידור חי. ארונו הועבר לישראל לקראת הקבורה.

בדברי ההספד תואר אלקיים כאדם אהוב, צנוע וחם, שחייו שילבו אהבה לכדורגל, לים ולמסורת היהודית. חבריו סיפרו כי בימים שקדמו לפיגוע השתתף בחגיגות חנוכה, שיחק כדורגל על החוף ושהה עם חברים, פעילות שתיארה, לדבריהם, את אורח חייו.

מנהיגי הקהילה היהודית באוסטרליה ציינו כי זכרם של הנרצחים, ובהם אלקיים, יונצח באמצעות מעשים של סולידריות ויוזמות קהילתיות. במקביל, נמשכים צעדי הזדהות של גורמים רשמיים באוסטרליה ובצרפת עם משפחות הקורבנות.

הלווייתו של דן אלקיים הי״ד תתקיים היום בשעה 13:45 באלם ההספדים הישן שבאשדוד, בהשתתפות בני משפחה, חברים ונציגי ציבור.