עשור אחרי: מאור זגורי מדבר בראיון לסרוגים על החזרה של "זגורי אימפריה", על הזמן שעבר, המשפחה והעונה החדשה שמגיעה עם מבט אחר על ישראל של היום

אחרי כמעט עשור, מחר (חמישי) עולה העונה השלישית של זגורי אימפריה – ובהשקה הרשמית פגשנו את היוצר והבמאי מאור זגורי, שלא הסתיר את ההתרגשות.

הראיון עם מאור זגורי לסרוגים.

למה לחזור עכשיו?

לדבריו, הדחף לעונה חדשה נולד בקורונה – לא כסדרה על המגפה, אלא כהבנה שיש דרך חדשה לספר את הסיפור: "הרגשתי שיש עוד מה להגיד, ושאפשר לספר את זה אחרת. המציאות הישראלית והעולמית זזה – וזה נתן הזדמנות".

הקאסט חוזר – והצחוקים גם

את הבשורה לשחקנים הוא העביר בפשטות: קבוצה חדשה בוואטסאפ. "כתבתי 'שלום לכולם' – והם כבר הבינו". על הסט, מספר זגורי, היה קשה לשמור על רצינות: "אורי לייזרוביץ' הפושע הראשי, קובי מימון נוכל לא קטן… כולם קומיקאים, תמיד בתחרות מי מצחיק יותר".

עשור אחרי – והלב בפנים

"זו היצירה שלי", הוא אומר. "היא נחצבה מהלב, וכל האנשים שאני אוהב נמצאים בה". וגם בחיים האישיים – התרגשות כפולה: ילד שלישי בדרך. ושמות? "עדיין אין, כל מי שרוצה להציע – מוזמן".

כך זגורי מסביר את העונה החדשה – במילים שלו

לצד החזרה למסך, פרסם מאור זגורי טקסט אישי שבו הוא מנסה לנסח את השאלות והמהות שמאחורי העונה החדשה: "משחר הדורות התמקדה סיפורי העמים במושג רצח האב. כך גם בשתי העונות הראשונות של 'זגורי אימפריה'. בעונה החדשה, מתעתד הגיבור שלנו, בדרך לעצמאותו, להשלים את המשימה – והפעם, לרצוח את אמו.

עשר שנים עברו מאז העונה הקודמת, ובזמן שכולם תמיד שאלו אותי 'מתי?', אני שאלתי 'למה?'. התשובה הגיעה, כמו לכולנו, בשיא התקופה הסוערת הזו. בין אזעקה לחיסון נפתחו מגירות רבות מן העבר. אט-אט חזרתי אל הקבצים הישנים, אל הבית ואל המשפחה הזו – ואיך היא תתמודד היום עם היציאה לעולם החדש, למדינה החדשה, לארץ האחרת".

"העונה החדשה בנויה כאנתולוגיה: עשרה פרקים, עשרה סיפורים, עשרה גיבורים – מסעם מהבית אל העולם הגדול, ובחזרה".

העונה השלישית של "זגורי אימפריה" עולה מחר ב-HOT. משפחה אחת, עשור אחרי – והקללה? נראה…