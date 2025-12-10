לקראת העונה החדשה והמדוברת של הסדרה האהובה "זגורי אימפריה", גולדה מפתיעה את הצופים עם שלושה טעמים חדשים בהשראת הסדרה: גלידה "זגורי אימפרה", גלידה "זגורי שופוני", והאחרון "זגורי הכישוף"

איזה טעם יש לסדרת טלוויזיה? זה בדיוק מה שרשת גולדה מנסה לפצח כאן. במהלך מיוחד לקראת עליית העונה החדשה של הסדרה האהובה "זגורי אימפריה", מביא טוויסט חדש וטעים. שלושה טעמי גלידה חדשים בהשראת דמויות הסדרה יוצעו בסניפים, לצד פעילות חווייתית עם עמדות צילום מיוחדות. המהלך קורה לקראת העונה החדשה שתעלה לשידור ב-25 בדצמבר.

בנוסף לטעמים החדשים, יוצבו בסניפים נבחרים עמדות צילום והדפסה שיאפשרו ללקוחות שרכשו גלידה להכין שלט כניסה אישי בעיצוב הלוגו של הסדרה – ללא תשלום נוסף.

הטעמים בהשראת משפחת זגורי

שלושת הטעמים החדשים פותחו במיוחד לרגל שיתוף הפעולה:

טעם "זגורי אימפריה": גלידה בצבע זהב על בסיס וניל דבש עם טופינג פייטה. "מחזירים עטרה ליושנה! במשפחת זגורי כולם מלכים בלי כתר ושרביט. אבל עם מלא זהב. בידיים, באוזניים. ובלב."

טעם "זגורי שופוני": גלידה מנומרת בטעמי שומשום מקורמל ועוגיות מרוקאיות. "סטייל זה אמירה. סטייל זה שפה. סטייל זה כוח."

טעם "זגורי הכישוף": גלידה שחורה עם שוקולד מלוח וקרמבל אוראו. "אין מה לברוח מהגורל – כי גם המנוסה ממנו תוביל אליו."

הטעמים משלבים אלמנטים מהתרבות המרוקאית-ישראלית הבולטת בסדרה, עם נגיעות של הומור ומסתורין שמאפיינים את עלילת משפחת זגורי.

פעילות חווייתית בסניפים

במקביל להשקת הטעמים, תתקיים פעילות מיוחדת בחמישה סניפים נבחרים ברחבי הארץ. בעמדות הצילום יוכלו המבקרים להצטלם ולהדפיס שלט כניסה אישי בעיצוב הסדרה. הפעילות תתקיים בשעות 12:00 עד 17:00, או עד גמר המלאי.

התאריכים והמיקומים:

16.12 (יום ג') – גולדה בת ים פארק הים

17.12 (יום ד') – גולדה באר שבע

18.12 (יום ה') – גולדה ירושלים בית הכרם

21.12 (יום א') – גולדה נתניה פיאנו

22.12 (יום ב') – גולדה קריון

אז האם זה גימיק יח"צני או הטעמים הבאים שיכבשו את הקהל הישראלי? והאם שיא החורף הוא הזמן המתאים להשקת טעמי גלידה חדשים? נותר לנו רק לחכות ולראות.