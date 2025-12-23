המתקשרת עדן הודיה כהן, התייחסה לשלל הנושאים שעל סדר היום, טענה כי "איראן על הכוונת", ואף הזהירה מפניי ניסיונות חטיפה

המתקשרת עדן הודיה כהן שנתנה מספר תחזיות בנוגע לתקיפה ישראלית באיראן והחזרת החטופים, מתייחסת כעת (שלישי) למספר נושאים וטוענת שגם החטוף האחרון רן גואילי – יוחזר.

בדבריה היא טענה כי ה' ינחית מכות נוספות על איראן והם לא יצליחו להתמודד מולנו. עוד היא טענה כי אנו נתמודד עם מגפה חדשה, ואף הזהירה: "חיסונים חדשים – לא להתחסן". היא טענה כי יתפסו מרגלים נוספים לטובת איראן. בנוסף היא טענה כי שר נוסף מגוש הימין – יסתבך.

טראמפ יואשם בפרשה פלילית ויתבצעו שינויים בנוגע לתיקים של ראש הממשלה נתניהו.

היא טענה אף כי חוק הגיוס יעבור עם שינויים קלים וכי הנדל"ן ירד. בנוגע להתפתחויות בפרשת היימנוט קסאו, היא מזהירה: "ניסיונות חטיפה – היזהרו באוטובוסים".