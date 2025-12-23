ידידה החובשת זכתה לחוות אירוע מרגש במיוחד כשנאלצה ללדת את בתה בת שבע, כאשר הרגישה צירים דחופים בביתה: "אין ספק שזה מרגש אפילו יותר. היה לי את הכבוד לזכות לשמוע את הנשימות הראשונות של נכדתי"

סבתאמא, חובשת רפואת חירום במד"א ידידה רוזנברג, זכתה לחוות את אחד האירועים הכי מרגשים שסבתא ואמא יכולות לחוות בחייהן. רוזנברג יילדה את בתה, וממש שמעה את נשימותיה הראשונות לאחר שהגיעה לעולם.

היא ראתה בזה סגירת מעגל אחרי שהיא עצמה ילדה את הבן שלה באמבולנס של מד"א, חוויה שהשפיעה עליה עד היום וגרמה לה לרצות ליילד אחרים. "כשהייתי בהריון עם הבן שלי, שהיום הוא בן 15, צוותי מגן דוד אדום שהגיעו אלי הביתה, פינו אותי לבית החולים אבל נאלצו ליילד אותי באמבולנס, היום אני החובשת במד"א שיילדה את הבת שלה בבית", כך אמרה בהתרגשות על אחד מהרגעים המשמחים ביותר בחיי האמא, הסבתא והחובשת רפואת חירום במד"א ידידה רוזנברג.

בת שבע כהן, בת ה-22, בתה של רוזנברג, גם מצאה את עצמה כורעת ללדת כשהיא לא מספיקה להגיע לבית החולים. היא החלה להרגיש צירים בחודש ה-9 להריונה, וביקשה מאמא שלה שתבוא אליה לעזור לה. בשבע שנים האחרונות ידידה מתנדבת יחד עם בעלה ביני כחובשי רפואת חירום במד"א. לכן כשהיא הגיעה לבית של בת שבע היא מיד נכנסה לתפקיד החובשת כשהביאה איתה את תיק הכונן של מד"א המכיל ציוד רפואי, "בהתחלה התקשרתי לביני שיבוא לאסוף אותנו וניסע יחד לבית החולים, אך אחרי שערכתי אצל בת שבע בדיקות רפואיות הבנתי שלא נספיק להגיע עצמאית לפני שהלידה תתחיל. התקשרתי למוקד החירום 101 של מד"א שהזניק אלינו אמבולנס. ידעתי שאיתו יש לנו סיכוי גדול יותר להספיק להגיע לחדר הלידה", שיחזרה חובשת רפואת חירום במד"א ידידה.

כשהשיחה עם המוקד של מד"א נותקה והאמבולנס כבר היה בדרכו לביתה של בת שבע, היא החלה להרגיש צירים תכופים. ידידה שהבינה שהלידה מתחילה, נערכה לקבל אותה ובשעה טובה נולדה תינוקת קטנה וחמודה היישר לזרועותיה של סבתא. "אני עד עכשיו באורות. במהלך השנים שלי במד"א כחובשת הגעתי ל-5 נשים שכרעו ללדת ביישוב שלי ומחוצה לו וסייעתי להן ללדת – זה תמיד הדבר שהכי מרגש אותי, אך הפעם אין ספק שזה מרגש אפילו יותר. היה לי את הכבוד לחתוך את חבל הטבור ובכך לזכות לשמוע את הנשימות הראשונות של נכדתי", סיפרה ידידה.

היא סיכמה, "אני אמא לשמונה ובת שבע היא בתי הבכורה. אחד מאחיה הקטנים נולד באמבולנס של מד"א לפני כ-15 שנים. אני זוכרת שהצוות שטיפל בי באותם הרגעים היה כל כך מקצועי, אדיב ומשמעותי עבורי וזה גרם לי לרצות להעניק את התמיכה והעזרה האלו גם לאחרים במיוחד ביישובים שרחוקים מבתי החולים. היום אני זוכה להעניק את הידע, המקצוענות והתמיכה לבת שלי, גם כאמא וגם כחובשת במגן דוד אדום".