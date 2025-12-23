מצעד אקו"ם לשנת 2025 חושף מי שלט ברדיו הישראלי: השירים המושמעים ביותר, היוצרים הבולטים, התחזקות הלועזי והנתונים שמספרים את סיפור השנה

מי שלט באמת ברדיו הישראלי ב-2025 – העברית או הלועזית? נתוני אקו"ם מספקים תשובה ברורה: המוזיקה הישראלית ממשיכה להוביל את ההשמעות, אך הפער מצטמצם. מצעד השנה, המבוסס על נתוני AcumOnAir מ-34 תחנות רדיו, משקף כיצד נשמעה שנת 2025 בתחנות הרדיו בישראל.

השיר של השנה – וגם של המלחמה

במקום הראשון במצעד השירים המושמעים ביותר ב-2025 ניצב "מה יהיה מחר" בביצוע פאר טסי. השיר, שנכתב והולחן על ידי טסי יחד עם איתן דרמון, אבי אוחיון ומתן דרור, הפך גם לשיר המושמע ביותר מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל – נתון שממחיש עד כמה המוזיקה שימשה פס-קול רגשי למציאות הישראלית המורכבת.

אחריו בצמרת דורגו "לא לפנות אליי" בביצוע נסרין קדרי, "תמיד אוהב אותי" של ששון שאולוב, "פרפרים" בביצוע אודיה, ובמקום החמישי "New Day Will Rise" בביצוע יובל רפאל – נציגת ישראל שהגיעה למקום השני באירוויזיון 2025.

מי שולט מאחורי הקלעים?

גם השנה, אבי אוחיון הוא היוצר, המחבר והמלחין המושמע ביותר ברדיו – עדות לדומיננטיות יוצאת דופן בעשור האחרון של הפופ הישראלי. בראש רשימת היוצרות ניצבת צליל קליפי, ואילו בתחום העיבודים בולט שוב מתן דרור. בדירוג הנשים, המעבדת המושמעת ביותר היא תמר יהלומי.

נשים בקדמת הבמה

ברשימת המבצעות המושמעות ביותר ממשיכה להוביל שרית חדד, ואחריה אודיה, עדן בן זקן, אגם בוחבוט, יהודית רביץ, גלי עטרי, ריטה, עפרה חזה ז"ל ונועה קירל.

בקרב הגברים מוביל אייל גולן, לפני אריק איינשטיין ז"ל, שלמה ארצי, עומר אדם ופאר טסי.

ומה עם הלועזי?

השיר הלועזי המושמע ביותר בישראל בשנת 2025 הוא "Messy" בביצוע YOUNG LOLA. אחריו בדירוג מופיעים "Ordinary" של Warren Alex ו־"I Adore You" בביצוע Hugel, Topic, Arash ו-Daecolm. את החמישייה הראשונה משלימים "Apt" של רוזה וברונו מארס, ו־"Die With a Smile" בביצוע ליידי גאגא וברונו מארס.

העברית עדיין מובילה – אבל הפער מצטמצם

גם ב-2025 הובילה המוזיקה הישראלית את שידורי הרדיו, אך בפער מצטמצם. שיעור ההשמעות של יצירות עבריות ירד מ-63% ב-2024 ל-61% השנה, בעיקר על רקע התחזקות המוזיקה הלועזית בתחנות הארציות. בתחנות האזוריות נותרה העברית דומיננטית, אם כי פחות מבעבר.

מוזיקה כעוגן לאומי

יו"ר דירקטוריון אקו"ם, יואב גינאי, סיכם כי גם אחרי שנה ארוכה וקשה, המוזיקה ממשיכה לשמש כלי של ריפוי וחיבור. מנכ"ל אקו"ם, אסף נחום, הוסיף כי הרשימות משקפות גיוון מוזיקלי ועשייה יוצרת רחבה – כזו שאקו"ם תמשיך להגן עליה ולחזק אותה.

בשנת 2025 המשיך הרדיו הישראלי להישען בעיקר על מוזיקה מקומית, לצד עלייה מתונה בהשמעת להיטים בינלאומיים. הנתונים מצביעים על המשך ההובלה של העברית, אך גם על שינוי הדרגתי בהרגלי ההאזנה.