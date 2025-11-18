בהיכל אמנויות הבמה בהרצליה נערך אמש (ב׳) טקס פרסי אקו״ם ה-69 הוענקו פרסי אקו"ם לשנה החולפת לאמנים ולהישגים הבולטים ביותר בשנה האחרונה. אלה הזוכים

בהיכל אמנויות הבמה בהרצליה נערך אמש (ב׳) טקס פרסי אקו״ם ה-69. האגודה השומרת על זכויות היוצרים בישראל, שתציין בשנה הקרובה 90 שנים להיווסדה, העניקה פרסים לאמנים ולהישגים הבולטים ביותר בשנה האחרונה.

לאה ושלומי שבת קיבלו כל אחד פרס מפעל חיים, כאשר את הפרס ללאה העניקה לה בתה דנה חן, ואת הפרס לשלומי העניקו ילדיו מנור ואביהו.

אמיר דדון עלה לבצע את ״חתיכת שמיים״ במחווה ללאה ויובל דיין ביצעה את ״תנו לגדול בשקט״ במחווה לשלומי. פרס דירקטוריון אקו״ם הוענק על ידי יו״ר דירקטוריון אקו״ם, יואב גינאי, לרבקה מיכאלי שזכתה למחווה מיוחדת עם ביצוע ״כבר מאוחר יונתן ומיכלי״ על ידי דניאל וייס ומשה לוי קיבל גם הוא פרס דירקטוריון וזכה לביצוע מרגש של ״מחכים למשיח״ על ידי שלום חנוך שהגיע במיוחד לכבודו.

אגם בוחבוט ושחר טבוך קיבלו פרס על הישג השנה לשיר "נאדי באדי", אודיה על הישג השנה לאלבום "ילדה של אמונה", נועם קלינשטיין קיבלה פרס מידי מנכ״ל אקו״ם, אסף נחום, על תגלית השנה בזמן שההורים הנרגשים רמי קליינשטיין וריטה ישבו בקהל, צליל קליפי זכתה בפרס מחברת השנה, איתן דרמון בפרס מלחין השנה, ״טריאנגל״ – עמית מרדכי ועידו נצר כמעבדי השנה – ונצר אף הודה בנאום מרגש לסבו אפי נצר על השראה של שנים.

בנוסף הוענק פרס השיר הלועזי המושמע ביותר הוענק ל"אספרסו" של סברינה קרפנטר לנציגי המו״ל בארץ והפרס לשיר הישראלי המושמע ביותר הוענק ל"גיבורי על" של התקווה 6.

יו״ר דירקטוריון אקו״ם,יואב גינאי, נשא דברים בטקס: ״אקו״ם היא העוגן של היצירה הישראלית ואני גאה לעמוד בראש הדירקטוריון של הארגון החשוב הזה רגע לפני השנה ה-90 שלו.

רבקה מיכאלי מתקשרת מאד לנושא שאני רוצה לדבר עליו – הניסיונות הבלתי פוסקים להשתיק את השידור הציבורי בישראל שאחד מיוסודותיו זה התרבות והמוסיקה. אנחנו באקו״ם נלחם כמגד כל ניסיון של השתקה כזו. דעו לכם, ההחלטה לסגור את גלי צה״ל בעוד 3 חודשים היא רק אבן דרך ראשונה בניסיונות להשתיק את כל התאגיד והשידור הציבורי. אנחנו מוחים על כך״.