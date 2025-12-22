שנים רבות לאחר שנעזב, אתמול חזר ואויש אזור בית הערבה הישן שבמרחב חטיבת הבקעה והעמקים. מפקד החטיבה שריקי: "לא עוד בית הערבה הישנה, לא רק אתר היסטורי אלא מקום שבו נחדש ימינו כקדם". פרסום ראשון

האתר ההיסטורי יהפוך לבסיס צבאי, כך אנו מפרסמים הערב (שני) לראשונה: במסגרת תהליך משותף עם חטיבת הבקעה והעמקים הוקם בבית הערבה הישן בסיס צבאי, אשר ישמש כבית ספר ״נודד״ של יחידת הגישוש ״מרעול״.

בהמשך, צפויה לקום בנקודה שלוחה של המכינה הקדם-צבאית עין פרת, הפועלת תחת מועצת המכינות הקדם-צבאיות. היום נערכה הדלקת נרות חגיגית במסגרת טקס הקמת הבסיס.

בית הערבה הישן היה קיבוץ חלוצי שפעל בין השנים 1939–1948 על גדות נהר הירדן, צפונית לים המלח. בית הערבה הוקם לראשונה כקיבוץ ב-8 באוקטובר 1939על ידי חלוצי תנועת הנוער המחנות העולים של הקיבוץ המאוחד. הוא עבר מספר גלגולים אך שלבסוף, בשנת 1948 הוא ננטש בשל איומי טרור.

כיום קיבוץ בית הערבה החדש נמצא באזור צפון ים המלח, כ-6 קילומטרים מהפינה הצפון-מערבית של ים המלח וכ-6 קילומטרים דרומית ליריחו. לפי נתוני הלמ"ס מתגוררים בבית הערבה 565 תושבים, מתוכם 546 תושבי ישראל.

הקמת האוגדה והאיוש מחדש של אזור בית הערבה הישן מהווים נדבך מרכזי בתהליך רחב של חיזוק ההגנה והעצמת הביטחון במרחב, ומהווים צעד משמעותי בעיבוי האחיזה וההגנה באזור.

טקס חניכת הבסיס החדש התקיים בנוכחות מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, רמ״ט פיקוד המרכז, תא״ל גדי דרור, מפקד חטיבת הבקעה והעמקים, אל״ם גלעד שריקי, קצין ההגמ״ר בפיקוד המרכז, סא״ל אליצור טרבלסי, מפקדים נוספים, ובהשתתפות ותיקי בית הערבה.

מדברי מפקד החטיבה, אל״ם גלעד שריקי: ״חג החנוכה מסמל בראש ובראשונה אמונה – אמונה בצדקת הדרך. האנשים שבחרו להקים כאן התיישבות אז – הם החשמונאים של ימיהם. והיום, גם היום יש חשמונאים: חלוצים בני זמננו, הנוער המדהים שעומד כאן. אותו נוער שלפני שנתיים התייצב באומץ מול החמאס, לאחר כישלון גדול שלנו כצבא בהגנה על עוטף עזה. אותו נוער עומד כאן היום, בעיניים בורקות, שרוולים מופשלים, ערוך ונכון לכל משימה".

עוד אמר שריקי כי "אנו עומדים כאן היום במעמד מרגש. לא עוד בית הערבה הישנה בלבד, לא רק אתר היסטורי אלא מקום שבו נחדש ימינו כקדם ונשיב חיים למקום שהקימו בו אנשים גדולים. חג חנוכה שמח!״.