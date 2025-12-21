לוין הדליק נרות חנוכה בשער עליית היהודים להר הבית אמר: "חייבים להרחיב את שעות הפתיחה, הסוגייה מטרידה אותי באופן אישי"

סגן ראש הממשלה, שר המשפטים, ירושלים ומסורת יריב לוין הדליק הערב (ראשון) את הנר השמיני של חנוכה בשער עליית היהודים להר הבית במעמד ראש מינהלת הר הבית הרב שמשון אלבוים.

השר לוין בירך על ההתקדמות החיובית במקום והוסיף כי הוא ממשיך לפעול לשיפור תנאי עליית היהודים: "אני מאוד מקווה שיעלה בידינו להמשיך להתקדם כפי שעשינו עד עכשיו, בפרט בעניין הרחבת שעות העלייה. זו הזדמנות להודות ולברך את משפחת אלבוים על המפעל המפואר שאתם מובילים כאן עם רבים אחרים ומביאה לחיזוק האחיזה שלנו באגן הקדוש ובהר הבית. הפעם אני כאן לראשונה גם בתור השר לענייני ירושלים ומסורת, אז זו לי זכות גדולה עוד יותר מכל שנה לבוא הנה".

"הנוכחות היהודית פה היא נוכחות בזכות גדולה, בצדק היסטורי, לאומי ודתי. אנחנו מחויבים לעשות הכל כדי לחזק אותה ולשמר אותה. הסבלנות חשובה, עם כל הקשיים. עם כל האתגרים. אנחנו כבר מגיעים פה לתוצאות חשובות ומשמעותיות כפי שהזכיר הרב אלבוים את מספר האנשים שעולים ומגיעים למקום, שלא דומה כלל למה שהיה בעבר. מספרים שהיו נראים חסרי כל היתכנות. כל זה עם כל הקשיים ועם המגבלות גם בשעות הפתיחה, שאדם עובד לא יכול בכלל לבוא", הוסיף השר.

"אני מאוד מקווה שיעלה בידינו להמשיך לשפר ולהתקדם, כפי שעשינו עד עכשיו. בפרט בסוגיית שעות הפתיחה, שמטרידה אותי באופן אישי. ניסיתי לקדם אותה ולסייע בה כבר לא מעט פעמים. בסוף אני חושב שהמשוואה שבה צריך לקחת חופש כדי להגיע להר הבית, זה לא דבר נכון. אני לא חושב שבדבר הזה יש משום איזה שהיא פגיעה בהסדרים שקיימים כאן. סך הכל אנחנו מתקדמים ונעשים כאן באמת דברים יפים וחשובים", סיים לווין.

ראש מינהלת הר הבית הרב שמשון אלבוים אמר: "מברך את השר לוין שמחזק את שיבת ישראל להר הבית, ועשורים רבים שהוא לוקח בה חלק פעיל. המהפך החיובי בהר הבית שחוללו שרי הליכוד בעשור האחרון, ממשיך בעוז עד היום עם עלייתם של רבבות יהודים להר הבית כהלכה בשנה".