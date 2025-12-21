הצעירה מצפון הארץ שחולצה בסוף השבוע האחרון במבצע מורכב מלב העיר יריחו, מסרה היום (ראשון) עדות מפורטת בפני חוקרי היחידה המרכזית של מחוז ש"י. בעדותה חשפה הצעירה, עולה חדשה שאינה דוברת עברית שוטפת, כיצד פגישה תמימה לכאורה שהוזמנה אליה הפכה למלכודת דבש אכזרית ולחטיפה תחת איומי נשק.
על פי הדיווח בחדשות 12, לדברי הצעירה, היא הגיעה למיקום שנשלח אליה כדי לפגוש גבר שעמו הייתה לה היכרות מוקדמת, מתוך מחשבה שמדובר ביהודי. "רק בדיעבד גיליתי שהוא פלסטיני", סיפרה לחוקרים. ברגע הגעתה לנקודת המפגש, האירוע קיבל תפנית אלימה: "קפצו עליי כמה אנשים ואחד מהם איים עליי באקדח". היא הוכנסה בכוח לרכב ונלקחה לדירה בתוך יריחו, שם הותקפה באכזריות על ידי מספר גברים.
התושייה של הצעירה היא שהובילה לחילוצה; היא הצליחה להימלט לחדר צדדי, ממנו התקשרה לידיד ולמוקד המשטרה והזעיקה עזרה. בעקבות הדיווח הדרמטי, הוקפצו כוחות צה"ל והמנהל האזרחי שביצעו איכון מהיר לטלפון הנייד שלה. המידע הועבר למשטרה הפלסטינית, שכיוונה את הכוחות לדירה המדויקת שבה הוחזקה הצעירה עד לחילוצה על ידי כוחות הביטחון.
במשטרה ובמערכת הביטחון מגדירים את האירוע כחמור ביותר. מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, הטיל את החקירה על ימ"ר ש"י, כאשר נבדקים מספר כיוונים – החל מרקע פלילי ועד לחקירה לאומנית. במערכת הביטחון בוחנים האם הצעירה נוצלה בשל היותה עולה חדשה ופערי השפה שלה, ומזהירים שוב מפני כניסה לשטחי A, המהווה סכנת חיים ממשית.
בב
נו.. והרגו את החוטפים?21:54 21.12.2025
