עובדי לשכת ראש הממשלה העבירו מסרים של קטאר לכתבים הצבאיים שדיקלמו אותם במהדורות מילה במילה. צפו בחשיפה של אבישי גרינצייג בחדשות i24

חשיפת חדשות i24 הערב על פרשת קאטרגייט, מגלה איך עובדי לשכת ראש הממשלה, רימו את הכתבים הישראלים והאכילו אותם מסרים פרו-קטארים בזמן שהם חושבים שמדובר בתדרוכים מלשכת ראש הממשלה.

כתב המשפט אבישי גרינצייג שחשף את התמלולים בין אלי פלדשטיין לבין ישראל איינהורן כותב על הפרשה: "הכתבה הערב תראה את עומק הסיאוב כיצד מתוך לשכת ראש הממשלה ממלאים את המהדורות במסרים פרו-קטאריים מובהקים, תוך כדי מלחמה, כשהעיתונאים בטוחים שהם מקבלים תדרוך של רה״מ.

ובמקביל הכתבה תציג איך עיתונאים פשוט בולעים ופולטים בשידור מילה במילה את התדרוכים (מבלי לציין את המקור שלהם) בלי שום הצלבת מקורות ובדיקה כלשהי, תוך שהמתדרכים עצמם משועשעים מההצלחה הפנומנלית להכניס מסרים פרו-קטאריים".