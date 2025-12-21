חשיפת חדשות i24 הערב על פרשת קאטרגייט, מגלה איך עובדי לשכת ראש הממשלה, רימו את הכתבים הישראלים והאכילו אותם מסרים פרו-קטארים בזמן שהם חושבים שמדובר בתדרוכים מלשכת ראש הממשלה.
כתב המשפט אבישי גרינצייג שחשף את התמלולים בין אלי פלדשטיין לבין ישראל איינהורן כותב על הפרשה: "הכתבה הערב תראה את עומק הסיאוב כיצד מתוך לשכת ראש הממשלה ממלאים את המהדורות במסרים פרו-קטאריים מובהקים, תוך כדי מלחמה, כשהעיתונאים בטוחים שהם מקבלים תדרוך של רה״מ.
ובמקביל הכתבה תציג איך עיתונאים פשוט בולעים ופולטים בשידור מילה במילה את התדרוכים (מבלי לציין את המקור שלהם) בלי שום הצלבת מקורות ובדיקה כלשהי, תוך שהמתדרכים עצמם משועשעים מההצלחה הפנומנלית להכניס מסרים פרו-קטאריים".
רוברטו דיקורי
אירגון פשע בחסות הסנדק, השטן מעוטף עזה21:48 21.12.2025
רביב
פושעים ובוגגים01:33 22.12.2025
רביב
