המשטרה תפסה את הילד הערבי שכיבה חנוכייה בחצר בית ברמלה. הילד הוא קטין שלא יכול לעמוד לדין ולכן זומן עם הוריו לתחנת המשטרה שם ננזף והוסבר לו את חומרת המעשה.

מהמשטרה נמסר: "חוקרי תחנת רמלה הצליחו לחשוף את זהותו של הקטין, שגילו מתחת לגיל האחריות הפלילית, וזומן ע"י השוטרים ביחד עם הוריו לתחנת המשטרה ברמלה, שם הוסבר לו הפסול במעשיו. המשטרה רואה בחומרה כל אירוע אלימות, פגיעה באדם וברכושו וברגשות הדת, ופועלת עם כל הכלים העומדים לרשותה על מנת להגיע לחשודים ולמצות עמם את הדין".

מדובר על מקרה שני השבוע בו ערבים מכבים חנוכיות במקומות ציבוריים, כשבסוף השבוע ערבייה כיבתה חנוכייה בתל אביב, גם היא נתפסה ונחקרה, וככל הנראה תועמד לדין.