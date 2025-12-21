המשטרה תפסה את הילד הערבי שכיבה חנוכייה בחצר בית ברמלה. הילד הוא קטין שלא יכול לעמוד לדין ולכן זומן עם הוריו לתחנת המשטרה שם ננזף והוסבר לו את חומרת המעשה.
מהמשטרה נמסר: "חוקרי תחנת רמלה הצליחו לחשוף את זהותו של הקטין, שגילו מתחת לגיל האחריות הפלילית, וזומן ע"י השוטרים ביחד עם הוריו לתחנת המשטרה ברמלה, שם הוסבר לו הפסול במעשיו. המשטרה רואה בחומרה כל אירוע אלימות, פגיעה באדם וברכושו וברגשות הדת, ופועלת עם כל הכלים העומדים לרשותה על מנת להגיע לחשודים ולמצות עמם את הדין".
מדובר על מקרה שני השבוע בו ערבים מכבים חנוכיות במקומות ציבוריים, כשבסוף השבוע ערבייה כיבתה חנוכייה בתל אביב, גם היא נתפסה ונחקרה, וככל הנראה תועמד לדין.
ברל
לא מתאים לכם לכתוב שזה נוגע לכם חוצפה20:22 21.12.2025
ברל
העם זיני תופס מהר גם נערי גבעות או מותנחלים פחחחח20:21 21.12.2025
עראק וחצי
מזל שלא ירו בו. תתעוררו זה ילד. יש בעיות הרבה יותר קשות שבן גביר רק מדבר עליהן ועל תנינים.20:19 21.12.2025
אבי
לגרש לעזה עם כל המשפחה20:15 21.12.2025
נמאסתם
,מוחמד הקטן הוא מוחמד הגדול, אותו דין21:15 21.12.2025
הגיון הקר
גירוש02:26 22.12.2025
הגיון הקר
גירוש02:26 22.12.2025
