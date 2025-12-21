שר האוצר לשעבר, משה כחלון, מתייחס לדיווחים הערב לפיהם הוא החליט לחזור לחיים הפוליטיים ולהתמודד בבחירות הקרובות, ואומר כי מדובר בפרסום שקרי.
בהודעה מטעמו של כחלון נכתב כי מדובר ב"פרסום שקרי ומשולל כל יסוד". כחלון מבהיר כי "טרם קיבלתי כל החלטה בנושא".
נזכיר כי כחלון ממתין להכרעה באשר להגשת כתב אישום נגדו בפרשת 'יונט', לאחר שהפרקליטות המליצה לעשות זאת בכפוף לשימוע לפני כשנה.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
ע"ע,צ,צה
אל תתחרה זבל20:09 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גוגו
אם כן עם איזנקוט שניכם עם לב טוב01:12 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גוגו
אם כן עם איזנקוט שניכם עם לב טוב01:12 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ע"ע,צ,צה
אל תתחרה זבל20:09 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר