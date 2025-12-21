שר האוצר לשעבר, משה כחלון, מתייחס לדיווחים הערב לפיהם הוא החליט לחזור לחיים הפוליטיים ולהתמודד בבחירות הקרובות, ואומר כי מדובר בפרסום שקרי.

בהודעה מטעמו של כחלון נכתב כי מדובר ב"פרסום שקרי ומשולל כל יסוד". כחלון מבהיר כי "טרם קיבלתי כל החלטה בנושא".

נזכיר כי כחלון ממתין להכרעה באשר להגשת כתב אישום נגדו בפרשת 'יונט', לאחר שהפרקליטות המליצה לעשות זאת בכפוף לשימוע לפני כשנה.