המנהל האזרחי החל בעבודות להנגשת קבר רחל, זאת בעקבות סקר בטיחות מקף שהצביע הצביע על ליקויים מהותיים בתשתיות סביב הכניסה לאתר. כל הפרטים

יוצאים לדרך: במסגרת מהלך תשתיתי רחב היקף, המנהל האזרחי החל היום (ראשון) בעבודות להנגשת קבר רחל, אחד האתרים הקדושים והמבוקרים ביותר בישראל.

העבודות, שמתבצעות בשיתוף משרד התחבורה והמרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, החלו לאחר סקר בטיחות מקיף שערכה יחידת קמ״ט תחבורה במנהל האזרחי, אשר הצביע על ליקויים מהותיים בתשתיות סביב הכניסה לאתר, ונועדו להבטיח את תיקון כלל הליקויים והנגשת המקום לכלל הציבור.

בשלב הראשון של העבודות יבוצעו הסדרה מלאה של כביש הגישה למקום, לרבות הקמת כיכר תנועה תקנית במקום התוואי הישן והמסוכן. בנוסף לכך יבוצעו עוד מספר פעולות נוספות – ביניהן הקמה של מפרץ אוטובוסים ייעודי ובטיחותי, התקנת תשתיות ביוב ותקשורת חדשות, וביצוע פעולות להנגשה והסדרה של תנועת הולכי רגל. בסיום כלל העבודות התשתיתיות יחל השלב השני, אשר יתמקד בשיפור החזות והנראות של המתחם כולו.

מדובר בפרויקט הפיתוח והשימור המקיף ביותר שבוצע בקבר רחל בתקופה האחרונה, שמטרתו שיפור הבטיחות, הסדרת התשתיות והנגשת האתר לציבור, תוך שמירה על קדושת המקום לדורות. במנהל האזרחי אמרו כי "הפרויקט מבטא את מחויבות המנהל האזרחי לקידום עבודות תשתית אחראיות באתרים קדושים, בהתאם לצרכים הקיימים במקום".

"קבר רחל הוא סמל של מורשת, תפילה וחיבור עמוק של העם היהודי לדורותיו" אמר קמ״ט דתות במנהל האזרחי, שאול בטיש. "ההשקעה הנרחבת בתשתיות ובבטיחות באתר מבטאת את מחויבותו של המנהל האזרחי לשימור המקום, להנגשתו לציבור המתפללים ולשמירה על ביטחון המבקרים. אנו נמשיך לפעול באחריות ובנחישות להסדרת התשתיות והבטיחות בקבר רחל, עבור הציבור הפוקד את המקום".