חודש אחרי שתושב לוד איים "אני אשרוף לכם את הרכבים" על ח"כ לשעבר משה פייגלין, המשטרה איתרה אותו וחקרה אותו בחשד לאיומים. צפו באירוע

חודש אחרי הסרטון שפורסם בסרוגים, בו איים תושב לוד על ח"כ לשעבר משה פייגלין, המשטרה איתרה אותו והשלימה את חקירתו.

בסרוגים פרסמנו כי פייגלין, ספג איומים במהלך סיור שקיים בעיר כשתוקף ערבי אמר לו: "תעופו מפה או שאני שורף לכם את הרכבים". כשראה התוקף שהאיומים אינם מפחידים את משתתפי הסיור, הזמין להם ניידת משטרה בטענה שהם חונים בכביש המוביל לשכונה בה הוא מתגורר.

האירוע התרחש בעת סיור של חברי ופעילי מפלגת זהות בעיר לוד. במהלך הביקור פגש פייגלין תושבים ופעילים מקומיים בשכונת גני אביב, בה התגורר יגאל יהושע הי"ד שנרצח בפרעות תשפ"א, ובבית הכנסת דוסא שהוצת ונשרף במהלך אותם המאורעות.

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין אמר בסיום הסיור: "במאורעות תשפ"א התחננו יהודים לכודים לסיוע משטרתי ובמשך ימים ארוכים נותרו ללא מענה, וזאת כשבתי כנסת נשרפים לנגד עיניהם, מאות רכבים מוצתים ועשרות בתים נפרצים ונבזזים בלי שום התערבות של משטרת ישראל. במקרה הזה, נוכח קריאתו של ערבי שאיים לשרוף את רכבנו, הגיעה המשטרה תוך שלוש דקות!

שורש הבעיה בלוד, בנגב ובגליל ושאר הערים המעורבות הוא שמדינת ישראל חשה צורך להתנצל על עצם קיומה ורואה בערבים את בעלי הבית הצודקים בארץ הזו. מי שאין לו זהות אין לו את תחושת הצדק בארץ, ומי שלא פועל מתוך תחושת צדק מאבד את הזהות. מפלגת זהות תשיב את הזהות הלאומית האיתנה, את תודעת הצדק שמתוכה פועלת ההנהגה הישראלית, ולכן גם את המשילות בכל רחבי המדינה".

כעת מודיעה המשטרה: "חוקרי תחנת לוד פתחו בחקירה עם קבלת תלונה לפני כחודש, על כך שבמהלך סיור שקיימו בלוד מספר אנשים וביניהם נבחר ציבור לשעבר, פנה לעברם תושב המקום ואיים שישרוף את רכבם.

בתוך כך, חוקרי התחנה הצליחו לאתר וחקרו את החשוד, תושב לוד בשנות ה 30 לחייו, ובימים הקרובים, התיק יועבר ליחידת התביעות המשטרתית במחוז מרכז, לצורך בחינת הגשת כתב אישום כנגדו.

המשטרה רואה בחומרה גילויי אלימות פיזיים ומילוליים, פגיעה באדם וברכושו, ופועלת עם כל הכלים העומדים לרשותה על מנת להגיע לחשודים ולמצות עמם את הדין".