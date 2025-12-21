רחוב יעקוב דורי על גשר מודעי ייחסם לתנועה בלילות ראשון עד רביעי, מחצות ועד השעה 5:00 לפנות בוקר – זאת עקב עבודות לשדרוג הגשר. כל הפרטים

לידיעת הנהגים: חברת "נתיבי איילון" הודיעו כי רחוב יעקוב דורי ייחסם לתנועה מדי לילה החל מהיום (ראשון) ועד ליום רביעי ה-24 בדצמבר, החל מחצות ועד השעה 5:00 לפנות בוקר. החסימה תהיה על גשר מודעי, זאת עקב עבודות לשדרוג הגשר במסגרת פרויקט 'נתיבים מהירים'.

על פי התכנון, גשר מודעי ייחסם מדי לילה לתנועת כלי רכב לנוסעים בשני הכיוונים בקטע שבין רחוב פנחס ספיר (תל אביב-יפו) לבין דרך מנחם בגין (רמת גן). עוד נאמר כי יבוצעו שינויים במסלולי התחבורה הציבורית ובמיקומי התחנות בקטע הנ"ל.

"לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד המידע של משרד התחבורה 4515* ולהיעזר ביישומי התחבורה הציבורית" נמסר. "העבודות מתואמות עם המשטרה ומתבצעות בשעות הלילה על מנת להקל על הנהגים ולמזער את אי הנוחות".