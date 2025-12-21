חדשות סרוגים

בדרך לכוח צבאי משותף? נתניהו ייפגש מחר עם ראשי יוון וקפריסין

בדרך לכוח צבאי משותף? נתניהו ייפגש מחר עם ראשי יוון וקפריסין
ארכיון (צילום: עמוס בן גרשום\לע"מ)
21.12.2025 / 18:01

ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים מחר סדרת פגישות עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס ונשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס. הפגישות מגיעות על רקע הדיווחים על בחינת הקמת כח צבאי משותף למדינות

לאחר שדווח בימים האחרונים על האפשרות של הקמת כוח צבאי משותף במזרח הים התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים מחר (שני) סדרה של פגישות עם מנהיגי יוון וקפריסין, שיערכו במלון מצודת דוד בירושלים.

על פי התכנון, סדרת הפגישות תתחיל בשעה 14:30, כשנתניהו ייפגש עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס. חצי שעה לאחר מכן, תתקיים פגישה בילטרלית של נציגי ישראל ויוון.

בשעה 16:30 נתניהו יעבור לפגישה עם נשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס, ובשעה 17:00 תתקיים פגישה בילטרלית נוספת של נציגי ישראל וקפריסין. בשעה 17:45 תתקיים פגישה טרילטרלית של שלושת המנהיגים יחד, ובסופה נתניהו, מיצוטאקיס וכריסטודולידיס יימסרו הצהרה משותפת לתקשורת.

כאמור, הביקורים המדיניים של ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין מגיעים אחרי שבשבוע שעבר דווח כי שלושת המדינות בוחנות בימים אלו הקמה של כוח צבאי משותף במזרח הים התיכון, זאת כחלק מיזומה רחבה יותר להרתעת פעילותה הצבאית והמדינית של טורקיה באזור. מדובר ביוזמה ביטחונית שנמצאת בשלבי בחינה ותכנון ראשוניים, ונועדה לחזק את שיתוף הפעולה הצבאי-אסטרטגי בין שלוש המדינות על רקע המתיחות הגוברת באזור.

לפי הדיווחים, הכוח המתגבש מוגדר ככוח תגובה מהירה משולב, שיכלול רכיבים יבשתיים, ימיים ואוויריים, ויוכל לפעול משטחי שלוש המדינות. אחת ההצעות שנדונות כוללת כוח בהיקף של כ־2,500 חיילים: כ־1,000 מישראל, כ־1,000 מיוון וכ־500 מקפריסין, לצד כלי שיט, מטוסים ויחידות מיוחדות.

הגורמים המעורבים מדגישים כי מטרות היוזמה הן הגנה על תשתיות אסטרטגיות במזרח הים התיכון, ובהן מתקני גז, צינורות הולכה, כבלי תקשורת תת-ימיים ונתיבי שיט — וכן שיפור יכולות התיאום המבצעי בין הצבאות.

בנימין נתניהו
יוון
ניקוס כריסטודולידיס
קיריאקוס מיצוטאקיס
קפריסין

