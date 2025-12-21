מזג אוויר בימים הקרובים יהיה בהיר. תחול עלייה בטמפ' והן תהיינה גבוהות יחסית לעונה. ביום שלישי הגשם יחזור לשני איזורים. החל מיום שישי – שינוי מגמה.
יום שני: נאה, תחול עליה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הן תהיינה מעט גבוהות מהממוצע לעונה.
יום שלישי: מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ועליה בלחות. במהלך היום יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
יום רביעי: נאה, תחול עליה קלה בטמפרטורות.
יום חמישי: נאה וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.
יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
אאא
אבל למה לקרוא לזה סערה?? גשם.08:01 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אאא
אבל למה לקרוא לזה סערה?? גשם.08:01 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר