בעקבות הצמידות של חג החנוכה ושל חג המולד שיחול מיד אחריו, ביטוח לאומי הודיע על הקדמת תשלום הקצבאות החודשיות הקבועות. על פי ההודעה, התששומים יועברו לזכאים כבר ביום שלישי הקרוב – 23.12 – במקום ביום ראשון ה-28.12.

הקצבאות ארוכות המועד שישולמו, כאמור, כבר ביום שלישי, כוללות את קצבאות הנכות הכללית, ילד נכה, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, סיעוד, נפגעי עבודה, אזרח ותיק, שאירים, מזונות ואסירי ציון.

בתוך כך, נזכיר כי קצבאות הנכות הכללית, הילדים הנכים והשירותים המיוחדים, הצמודות לשכר הממוצע, אמורות לעלות ב-1 בינואר הקרוב בשיעור צפוי של כ-4.2%.