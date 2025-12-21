בעקבות הצמידות של חג החנוכה ושל חג המולד שיחול מיד אחריו, ביטוח לאומי הודיע על הקדמת תשלום הקצבאות החודשיות הקבועות. על פי ההודעה, התששומים יועברו לזכאים כבר ביום שלישי הקרוב – 23.12 – במקום ביום ראשון ה-28.12.
הקצבאות ארוכות המועד שישולמו, כאמור, כבר ביום שלישי, כוללות את קצבאות הנכות הכללית, ילד נכה, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, סיעוד, נפגעי עבודה, אזרח ותיק, שאירים, מזונות ואסירי ציון.
בתוך כך, נזכיר כי קצבאות הנכות הכללית, הילדים הנכים והשירותים המיוחדים, הצמודות לשכר הממוצע, אמורות לעלות ב-1 בינואר הקרוב בשיעור צפוי של כ-4.2%.
מה דעתך בנושא?
11 תגובות
1 דיונים
אביבה א.
מתי יעלו קיצבאות אזרח ותיק?19:22 21.12.2025
בדיר מחמד
בתגובה ל: אביבה א.
קצבאות אזרח וותיק הן קצבאות עניימ כמה אזרחי וותיק חיימ במדינה ?? תוספת של אלף שקל זה לא בכדי האזרחים הוותיקימ חיימ מקצבת רעב המ השקיעו את חיהמ בידיה יי כמה נשאר להמ לחיות יי אמת אין העלאה ממשית אין הצבעה לכנסתייייייי22:46 21.12.2025
עזרן דניאל
טוב מאוד19:18 21.12.2025
א.א.
חנוכה עבר יכלתם להקדים לחג של יהודים לא לחג של נוצרים19:49 21.12.2025
שיינדי
כל שנה מקדימים בגלל חג המולד00:51 22.12.2025
אליה
מדינת היהודים דורסת ברגל גסה את המסורת היהודית04:32 22.12.2025
מוסא סביח
מעולה02:45 22.12.2025
נתי חדד
מעולה טוב01:40 22.12.2025
אריה
למה שיעלו לאזרח הותיק אפשר לשחוק אותו עד הסוף06:25 22.12.2025
אפי
אולי יהיה נס חנוכה ויעלו את קצבת אזרח ותיק ויכבדו את ההורים שלנו שחיים רק מקצבת אזרח ותיק06:53 22.12.2025
אתי שדה
מתיי יעלו את קצבת נפגעי עבודה ואזרח ותיק07:23 22.12.2025
