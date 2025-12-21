08:17

אחרי השבעה באוקטובר: צה"ל בדרך לשינוי היסטורי

08:16

ח"כ מיש עתיד: "מנסור עבאס היה פרטנר מצוין"

08:04

ישראל לארה"ב: איראן מתכננת לתקוף את ישראל

22:10

המשבר מחריף: מכבי תל אביב שוב איבדה נקודות

21:59

לוין הדליק נרות בשער הר הבית: "חייבים לשנות את שעות הפתיחה"

21:29

כך תימרנו פלדשטיין ואיינהורן את הכתבים הישראלים. צפו

21:28

הצעירה שנחטפה ליריחו חושפת את רגעי האימה: "חשבתי שהוא יהודי"

20:41

הדסה בן ארי מפורקת: "יש כאבים שלא עוברים"

20:31

השירות המטאורולוגי: "זה מה שנרגיש מיום שלישי הקרוב"

20:29

כצפוי: היועמ"שית נגד ועדת החקירה של הליכוד

20:11

המשטרה איתרה את הילד הערבי שכיבה חנוכייה ברמלה

19:54

משה כחלון מכחיש: "פרסום שקרי ומשולל כל יסוד"

19:31

משרד הבריאות בהודעה דחופה לציבור

19:03

שורד השבי חילק סופגניות ללוחמים: "עזרתם לי להחזיק מעמד"

18:41

גם סבתא תוכל להגיע לאמא: החלו העבודות להנגשת קבר רחל

18:38

אורי גלר מטריף את העולם: "זה יקרה ממש בקרוב; הם חיים בינינו"

18:26

המשטרה עצרה את הערבי שאיים על פייגלין "אשרוף לך את הרכב"

18:22

לידיעת הנהגים: כביש מרכזי בגוש דן ייחסם בלילות הקרובים

18:01

בלי שמות, בלי פרצופים ועם AI: כך ייבחר השיר לאירוויזיון 2026

18:01

בדרך לכוח צבאי משותף? נתניהו ייפגש מחר עם ראשי יוון וקפריסין

