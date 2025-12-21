עימות פרץ היום ברשת X בין ינון מגל לעיתונאית חדשות 12, אדוה דדון, סביב הסיקור שלה את התלונות החדשות נגד הזמר אייל גולן: "איך את ישנה בלילה?"

עימות פרץ היום ברשת X בין ינון מגל לעיתונאית חדשות 12, אדוה דדון, סביב הסיקור שלה את התלונות החדשות נגד הזמר אייל גולן. הכל החל כאשר נגל סיתף דיווח של דדון על כך שככל הנראה מדובר בפרשת סחיטה, וכתב: "אם תבהלה 12 היו עושים את הדבר הבסיסי ביותר שמצופה מעיתונאים, ומבקשים מאייל גולן תגובה לפני שיצאו בכותרות בומבסטיות, הם לא היו צריכים עכשיו לדבר בטון נמוך על כך שמדובר בנסיון סחיטה".

דדון הגיבה למגל וכתבה: "ינון, נסיונות הסחיטה עלו רק יממה לאחר הפרסום שלנו בדבר חקירת משטרה (נגד זמר מפורסם ואנשים נוספים בסביבתו), ולא הוגשה עד לרגע זה למיטב ידיעתי תלונה בדבר נסיונות אלה. גם כשמדווחים אמת זה לא בסדר? תמים אתה לא".

מגל לא הרפה, וכתב: "חחח מצחיקה את הם עלו יום אחרי הפרסום שלכם כי לא ביקשתם תגובה לפני הפרסום אם היית עושה את עבודתך היית מבינה ישר את הסיפור, ומפרסמת משהו אחר לגמרי. אבל מה איכפת לך לרצוח חיים של בן אדם שגם ככה הגב שלו מלא בסכינים? אריק אינשטיין כתב על זה פעם שיר: איך אתה ישן בלילה עיתונאי קטן שלי?".

דדון השיבה: "אתה אמנם לא מכיר את הפרקטיקה הזאת, אבל אני לא עובדת בשביל אף צד. כמו שחשפתי שיש תלונה ויש חקירה ויחקרו חשודים, דיווחתי גם שניסו לסחוט אותו. אגב, הוא לא הגיש תלונה אלא רק טוען את זה וכרגע לא הוצגה ראייה שנסיון הסחיטה היה בשליחות המתלוננת. אני לא יודעת מה היה שם ויש לי תחושה שגם אתה לא".