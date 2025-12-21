שריפה נרחבת פרצה היום (ראשון) בדירה בבניין מגורים בשכונת עין גדי בבאר שבע. בתיעוד שפורסם מזירת השריפה נראה עשן מיתמר מאחד החלונות בקומה גבוהה של הבניין, כשצוותי הכיבוי פעלו לחלץ את הלכודים באמצעות מנוף.
צפו בתיעוד:
לוחמי אש שהוזעקו למקום פעלו לחלץ שישה בני אדם משתי קומות בבניין – ארבעה דיירים מהקומה השביעית, ושניים נוספים, בהם תינוקת, מהקומה השמינית. כלל המחולצים פונו להמשך בדיקות רפואיות בעקבות חשיפה לעשן.
בהמשך הצוותים עדכנו כי לוחמי האש ממשיכים בפעולות כיבוי סופיות, בסריקות לאיתור לכודים נוספים ובאוורור הבניין, עד להשבת הבטיחות לדיירים. במקביל, ממד"א נמסר כי 6 המחולצים פונו לבית החולים סורוקה, כשמצבם מוגדר קל והם עם סימני שאיפת עשן.
